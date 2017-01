Διώξεις σε τρεις για τη δολοφονία του επιχειρηματία στην Κρήτη -Δολοφόνος ο συνεταίρος; (εικόνες)

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και οι κάμερες ασφαλείας έριξαν φως στη δολοφονία του 39χρονου Ιάκωβου Εμμανουήλ, που βρέθηκε στις 10 Ιανουαρίου νεκρός σε ρέμα στην περιοχή της Ροδιάς στην Κρήτη. Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν τα δύο ζευγάρια – ο συνέταιρος του θύματος και η σύντροφός του, και ένας 25χρονος με τη σύντροφό του – που κατηγορούνται για τη δολοφονία Σε βάρος του συνεταίρου, της φίλης του και του 25χρονου που κατηγορούνται ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία απο κοινού και ψευδορκία. Ο 25χρονος θα απολογηθεί την Τετάρτη και οι άλλοι δύο την Πέμπτη, ενώ στην έτερη γυναίκα ασκήθηκε δίωξη πλημμελημματικού χαρακτήρα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών και θα δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και οι κάμερες ασφαλείας έριξαν φως στη δολοφονία και έδειξαν το δρόμο για τις έρευνες και τις προσαγωγές.





Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνέταιρος φέρεται να μετέφερε το πτώμα στον τόπο που το ξεφορτώθηκαν, οδηγώντας το αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο στην συνέχεια εγκατέλειψε για να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η φίλη του. Το υλικό από κάμερα ασφαλείας είναι αποκαλυπτικό, όπως λένε κάποιες πληροφορίες. Ο συνέταιρος «καρφώνει» τον φίλο του, όμως οι αστυνομικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τους ισχυρισμούς που προβάλλονται περί απειλών και στο βάθος «βλέπουν» οικονομικές δοσοληψίες και χρωστούμενα. Όπως έγραψε το Cretalive, θεωρείται παραπάνω από σίγουρο ότι θα υπάρξει σφοδρή σύγκρουση θέσεων ως προς την υπεράσπιση των εμπλεκομένων, με το μεγάλο βάρος να πέφτει στους δύο άνδρες. Προς το παρόν είναι γνωστοί μόνο οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο συνεταίρος και οι θέσεις της φίλης του. Είναι ωστόσο ανατριχιαστικό ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επέλεξε να συνεργαστεί ο 39χρονος Ιάκωβος και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην ζωή του, ήταν εκείνος που κρυβόταν πίσω από την δολοφονία του. Όλες αυτές τις ημέρες μαζί με την φίλη του έπαιζαν …θέατρο. Το γεγονός ότι συνελήφθη πριν τρεις ημέρες για καταδικαστικές αποφάσεις δεν ήταν τυχαίο και ήταν ένας καλό τρόπος για την ΕΛ.ΑΣ να τον έχει υπό κράτηση μέχρι την στιγμή που θα έφθαναν οι απαντήσεις που ήθελε στην διάθεση της. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ «Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονου ημεδαπού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την 10.01.2016 σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της μεθοδικής και εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας και της εμπεριστατωμένης προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, προέκυψε ότι στην ανθρωποκτονία εμπλέκονται δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 25 ετών και μία ακόμα 30χρονη ημεδαπή γυναίκα. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν ενώπιον της Β΄Ανακρίτριας Ηρακλείου. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου».



