Διαβάστηκε το DNA της δημοφιλούς ποικιλίας καφέ «αράμπικα»

Ιανουάριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Το 2014 είχε προηγηθεί η ανάγνωση (αλληλούχιση) του γονιδιώματος της άλλης ευρέως διαδεδομένης ποικιλίας καφέ, της ρομπούστα (robusta). Όμως η «αράμπικα» είναι μια ποικιλία πιο πολύπλοκη γενετικά και με μεγαλύτερη οικονομική αξία, καθώς θεωρείται ποιοτικά ανώτερη της «ρομπούστα».



Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Ντέηβις, με επικεφαλής τον γενετιστή Χουάν Μεντράνο του Κολλεγίου Γεωπονικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, έκαναν τη σχετική δημοσίευση του γονιδώματος της «αράμπικα» στην ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο βάση δεδομένων Phytozome.net του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Η χρηματοδότηση για την έρευνα προήλθε από την ιαπωνική εταιρεία τροφίμων και ποτών Suntory. Οι απανταχού επιστήμονες και καλλιεργητές καφέ μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τα νέα γενετικά δεδομένα για να δημιουργήσουν φυτά καφέ «αράμπικα» (Coffea arabica), που θα είναι πιο ανθεκτικά στις ασθένειες και στο περιβαλλοντικό στρες. Ιδίως η κλιματική αλλαγή απειλεί σοβαρά τις διεθνείς φυτείες καφέ μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.



Ο καφές είναι μια τροπική καλλιέργεια, που καλλιεργείται παραδοσιακά σε μια ζώνη, η οποία εκτείνεται έως 25 μοίρες βόρεια και νότια του Ισημερινού. Το φυτό που παράγει την ποικιλία «αράμπικα», προήλθε από τη διασταύρωση δύο άλλων φυτών καφέ, του είδους Coffea canephora (που παράγει την ποικιλία «ρομπούστα») και του είδους Coffea eugenioides. koolnews loading…

