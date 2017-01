Δείτε τι θα γίνει με τα σχολεία την Τετάρτη στα Γρεβενά

Ιανουάριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη,τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στις 10:00 πμ. Οι παιδικοί σταθμοί, αρχίζουν μία ώρα αργότερα από το κανονικό ωράριο, στις 8:00 πμ



Σε περίπτωση που έχουμε επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στην διάρκεια της νύχτας ή τις πρώτες πρωινές ώρες, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση αύριο, νωρίς το πρωί.

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 17th, 2017 at 20:17 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.