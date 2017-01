Politico: Πετάνε έξω από τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό τον Κοτζιά

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εκτός των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό θα μείνει ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Ελληνας ΥΠΕΞ «θα κρατηθεί μακριά από τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την επανένωση της Κύπρου, μετά την παρουσία του στη Γενεύη την προηγούμενη εβδομάδα (σ.σ.: κατά τη Διάσκεψη για το Κυπριακό), όπου διατάραξε τις εύθραυστες συνομιλίες, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που παρακολούθησαν στενά τις συζητήσεις».



Και συνεχίζει το δημοσίευμα: «Η επόμενη πολιτική συνάντηση για το πώς θα διασφαλιστούν η ασφάλεια και η ανεξαρτησία της Κύπρου -που όμως δεν έχει οριστεί ακόμα πότε θα γίνει- θα είναι μεταξύ των επικεφαλής των κυβερνήσεων και όχι των υπουργών Εξωτερικών. Ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ πιθανό να εκπροσωπήσει τη χώρα του μετά τα παράπονα που ακούστηκαν από τα Ηνωμένα Εθνη, αλλά και άλλους αξιωματούχους, για τη συμπεριφορά του Κοτζιά την προηγούμενη Πέμπτη. »Η πρώτη Διάσκεψη ανάμεσα στον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τις τρεις εγγυήτριες χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία) έληξε άδοξα μετά από μόλις μία ημέρα συνομιλιών. Αυτή η οπισθοδρόμηση υπενθύμισε τη σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα, έπειτα από 20 μήνες διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Εθνών. »Οι δύο πλευρές και ο ΟΗΕ επιμένουν ακόμα να λένε ότι είναι θέμα εβδομάδων, και όχι μηνών, για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ωστόσο, μόλις έχουν αρχίσει να γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στην Αθήνα και την Αγκυρα, που πρέπει να υπογράψουν την όποια συμφωνία». «Ελληνας υπουργός κατηγορείται για τον εκτροχιασμό των συνομιλιών για την Κύπρο» επιγράφεται ο τίτλος του δημοσιεύματος Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «παρά τις εντατικές συζητήσεις σε διπλωματικό επίπεδο, το προηγούμενο διάστημα, ανάμεσα στα Ηνωμένα Εθνη, τους δύο ηγέτες της Κύπρου και τις τρεις εγγυήτριες χώρες, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γενεύη, ο Κοτζιάς πήγε στη Διάσκεψη με απαιτήσεις-έκπληξη έναντι των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων, όπως ήταν η πλήρης και άμεση απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από τη νησί, τις οποίες μάλιστα επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε ένα διάλειμμα των συζητήσεων». »Η κυβέρνηση Τσίπρα, ανεπίσημα, φάνηκε να «μαλακώνει» τις θέσεις της Ελλάδας την Παρασκευή, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη «σημαντική ώθηση» που δόθηκε για μια «δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία» για την επανένωση της Κύπρου. Ωστόσο, από αυτή την ανεπίσημη ανακοίνωση έλειπαν κάποια από αυτά που είπε ο Κοτζιάς την Πέμπτη. »Η ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης ανέφερε: «Σε διαρκή συντονισμό και συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να υποβάλλουμε προτάσεις που βασίζονται στις αρχές που τηρούμε όσον αφορά τις εγγυήσεις και την ασφάλεια, στα οποία εμπλεκόμαστε. Οι επιθετικές δηλώσεις δεν έχουν καμία θέση στις συνομιλίες». »Στη συνέντευξη Τύπου, ο Κοτζιάς μίλησε για μια γρήγορη αποχώρηση των περίπου 30.000 Τούρκων στρατιωτών που βρίσκονται στην τουρκοκυπριακή πλευρά του νησιού και ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα ξανασυναντηθούν στις 23 Ιανουαρίου – ημερομηνία, όμως, στην οποία δεν συμφώνησαν τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. «Πιστεύουμε -και νομίζω δικαίως- ότι πρέπει να καταργηθεί το σύστημα των εγγυήσεων», είπε ο Κοτζιάς. «Οσον αφορά των αποχώρηση του τουρκικού στρατού, θέλουμε, πρώτα απ’ όλα, ο ρυθμός να είναι συνεχής. Μια μεγάλη απόσυρση την πρώτη εβδομάδα, αν όχι από την πρώτη μέρα, και στη συνέχεια μια συνεχιζόμενη αποχώρηση. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα»». Και καταλήγει το δημοσίευμα: «Δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για κάποιο σχόλιο»… Απάντηση Κοτζιά Την ευθύνη των Τούρκων για την αποτυχία της Διάσκεψης για το Κυπριακό στη Γενεύη, υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, με σημερινή δήλωσή του στο Παρίσι όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το τι έχει να απαντήσει στα δημοσιεύματα όπως αυτό του Politico που του καταλογίζουν ευθύνες για την αποτυχία της Γενεύης, ο κ. Κοτζιάς δήλωσε : «Αυτοί που είναι η φωνή του κυρίου τους, δηλαδή των Τούρκων, είναι λογικό να θεωρούν ότι επιτυχία στη Γενεύη θα ήταν εάν παραδινόμασταν στους Τούρκους. Εάν νομιμοποιούσαμε τα παρεμβατικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητά τους να κατέχουν τμήμα της Κύπρου. Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί ο ευρωπαϊκός και διεθνής νόμος, πρέπει να αποδοθεί στην Κύπρο η κυριαρχία, να αποδοθούν το μέγιστο δυνατόν των δικαιωμάτων στους Τουρκοκυπρίους και το μέγιστο δυνατό αίσθημα ασφάλειας στους Ελληνοκυπρίους». Σύμφωνα με τον υπουργό, τα δημοσιεύματα «περιέχουν σειρά διαστρεβλώσεων στα γεγονότα. Για παράδειγμα λένε ότι διακόψαμε εμείς τη διαδικασία, επειδή οι τεχνικές ομάδες πάνε την άλλη εβδομάδα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, όσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όπως και εγώ, προτείναμε να συνεχισθεί την Παρασκευή η Διάσκεψη της Γενεύης σε πολιτικό επίπεδο, όπως ήταν προγραμματισμένο» εξήγησε ο υπουργός και πρόσθεσε : «Το ότι έπρεπε να συνεχισθούν οι ομιλίες σε πολιτικό επίπεδο ήταν πολύ σημαντικό, διότι έπρεπε να δοθούν οι οδηγίες για το πως θα δουλέψουν οι τεχνικές ομάδες. Και αυτό διότι οι Τούρκοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τη διαπραγμάτευση και έφυγαν το πρωί της Παρασκευής, είπαν ότι δεν είχαν χρόνο για διαβουλεύσεις και ζήτησαν να συνεδριάσουν οι τεχνικές ομάδες. Η απάντηση όμως ήταν ότι χωρίς πολιτικές οδηγίες δεν μπορούν να συνεδριάζουν οι τεχνικές ομάδες». Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό, είχαν προγραμματισθεί οι πολιτικές διαβουλεύσεις και το πολιτικό περιεχόμενο της Διάσκεψης για την Πέμπτη και την Παρασκευή, τις οποίες όμως ακύρωσαν οι Τούρκοι. «Είναι καταπληκτικό ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά ελληνικά ή και άλλα μέσα ενημέρωσης τα οποία υιοθετούν αυτούς που ακύρωσαν τη συμφωνηθείσα διαδικασία στη Γενεύη. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν και επιπλέον μετά ρίχνουν τα βάρη σε αυτούς που επιμένουν στις συμφωνίες» κατέληξε ο κ. Κοτζιάς. Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού σχολίασε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. «Για άλλη μια φορά, δημοσιεύματα που παρουσιάζουν υποτιθέμενη διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία ή ερμηνεύουν ως ανελαστική τη στάση της ελληνικής πλευράς στερούνται σοβαρότητας και αξιοπιστίας», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση. Και συνεχίζει: «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι σε διαρκή συνεννόηση και στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Ο Υπουργός Εξωτερικών υλοποιεί με επιτυχία, στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, τη στρατηγική που έχει αποφασίσει η Ελληνική Κυβέρνηση».



iefimerida

