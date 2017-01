Oι εκδηλώσεις στη μνήμη του «Νεομάρτυρος Γεωργίου» στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Άγιος Γεώργιος (Τσούρχλι) Γρεβενών, γενέτειρα του Νεομάρτυρος Αγ. Γεωργίου,

που μαρτύρησε στα Γιάννενα το 1838, τιμά την ετήσια μνήμη του με τις καθιερωμένες από τον προπερασμένο αιώνα θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις την 16η και 17η Ιανουαρίου 2017.



Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 Α΄ 5.00 μ.μ Κωδωνοκρουσίες – Μέγας Εσπερινός στον Ι.Ν. του Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Αρτοκλασία, προσφορά του Συλλόγου Ηπειρωτών Γρεβενών. Λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Β΄ Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Μιχάλης Καραγιάννης» Παρουσίαση – ομιλία από την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου Θεολογία με θέμα «Η Έσχατη Ελπίδα μας» . Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 8.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία λειτουργία (μετ΄αρτοκλασίας «Αδελφάτου) προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Δαβίδ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομωνύμου Αδελφότητος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή σας προσκαλούν να τιμήσετε τον Άγιο μας και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η Εκκλησιαστική επιτροπήν – Το Συμβούλιο της Αδελφότητος των απανταχού Αγιοργιτών ‘’Ο Νεομάρτυρας Γεώργιος’’

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 16th, 2017 at 13:14 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.