Τραγωδία στο Κιργιστάν: Συνετρίβη αεροσκάφος σε σπίτια, τουλάχιστον 37 νεκροί (εικόνες + video)

Τουλάχιστον 37 (σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το RT) είναι οι νεκροί από τη συντριβή ενός αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων της τουρκικής αεροπορικής εταιρίας ACT Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση της Turkish Airlines. Το αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο Μανάς του Κιργιστάν. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι κάτοικοι του χωριού στο οποίο κατέπεσε το Boeing 747, καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί, ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη στην περιοχή, γύρω από το αεροδρόμιο.

Το αεροπορικό δυστύχημα προκλήθηκε κατά την προσπάθεια προσγείωσης του Boeing 747 σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας στις 07:31 (τοπική ώρα). Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το αεροπλάνο συνετρίβη 1,5 έως 2 χιλιόμετρα από τον διάδρομο προσγείωσης, ενώ το RT μεταδίδει ότι κατά τη συντριβή καταστράφηκαν 32 κατοικίες. Σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου, το αεροσκάφος θα πραγματοποιούσε μία ενδιάμεση στάση στο Μανάς, κατά την πτήση του από το Χονγκ Κονγκ προς την Κωνσταντινούπολη. Από την συντριβή του αεροσκάφους καταστράφηκαν 15 σπίτια στο χωριό, σύμφωνα με τον Μοκχάμεντ Σβαρόφ, υπεύθυνο του κέντρου διαχείρισης κρίσεων, στο υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, που έχει διαθέσει ομάδα τουλάχιστον 20 διασωστών. Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται οι τέσσερις πιλότοι. Παράλληλα ενημέρωσε ότι εντόπισε τα πτώματα 15 χωρικών. Ανάμεσα στους νεκρούς ειναι και 6 παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑSS ένα από τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επέζησε της συντριβής, αλλά τελικά κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο Μουχάμεντ Σβάροφ, αξιωματούχος του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι περί τις 07.40 τοπική ώρα μεταγωγικό αεροσκάφος ναυλωμένο από τουρκική εταιρεία συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Μανάς στο Μπισκέκ εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών. «Το αεροσκάφος έπεσε επάνω σε κατοικίες, σκότωσε ολόκληρες οικογένειες», δήλωσε στο AFP αυτόπτης μάρτυρας. «Δεν έχει μείνει τίποτε από τα σπίτια, οι άνθρωποι σκοτώθηκαν μαζί με ολόκληρες τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, πολλοί κοιμόντουσαν». Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που μεταφέρει το CNN το οποίο σημειώνει ότι ο αριθμός των επιβαινόντων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορούσε να μεταφέρει έως και 10 άτομα, δηλαδή, δύο πιλότους, δύο παρατηρητές και 6 επιβάτες.







