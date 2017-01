Τέλος τα τσόκερ -Αυτά τα κολιέ θα γίνουν η νο1 τάση το 2017

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ήταν αναμφίβολα το κόσμημα του 2016. Διάσημες, bloggers και κορίτσια που ξέρουν από μόδα όχι μόνο δεν αποχωρίζονταν το τσόκερ από τον λαιμό τους, αλλά ίσως είχαν κάνει και τη δική τους μικρή συλλογή.



Τσόκερ σε μαύρο suede χρώμα, με μικρά στρας, κοσμήματα ή άλλα πιο statement κομμάτια ταιριάζουν ιδανικά με τα μαύρα βραδινά σύνολα, formal ή πιο σέξι. Αν πάλι είσαι πιο ροκ τύπος, τότε φέτος θα ευχαριστήθηκες να φοράς τις στενές «κορδέλες» στο λαιμό. Ωστόσο, επειδή οι τάσεις φεύγουν και έρχονται… το 2017 ένα άλλο κόσμημα «απειλεί» να κλέψει την θέση του πιο στιλάτου κολιέ. Μεγάλοι οίκοι όπως Chanel, Alexander Wang και Chloe αφήνουν για λίγο στην άκρη τα χοντροκομμένα κοσμήματα που γίνονται ένα με τον λαιμό και προτιμούν τις σοφιστικέ αλυσίδες.



Μακριά κολιέ που φθάνουν έως το στήθος «γεμίζουν» τα λευκά πουκάμισα και τις βραδινές μπλούζες, ξεφεύγοντας από το πιο sexy-chic look. Με τον Karl Lagerfield να επαναφέρει τις πέρλες στο προσκήνιο και τον Wang να «ξεφεύγει» λίγο από το μαύρο χρώμα, προτιμώντας και άλλες αποχρώσεις, οι αλυσίδες είναι αυτές που κάνουν πιο γοητευτικό το σύνολό σου αυτή την άνοιξη. Αν, λοιπόν, προτιμάς τα μεγάλα statement κολιέ ή από την άλλη είσαι η γυναίκα που θα βάλει απλά μία αλυσίδα έτσι για την τσαχπινιά, τότε ξεκίνα να τα φοράς από τώρα. Όχι πως τα τσόκερ δεν είναι ακόμη τάση, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα δεις πως οι αλυσίδες θα γίνουν η νέα μόδα στα κολιε…! bovary.gr loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 16th, 2017 at 19:26 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.