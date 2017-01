Σκύλος κατακρεούργησε 30χρονο στον Βόλο

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μακάβριες εικόνες αντίκρισαν οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν τηλεφωνικά για να παραλάβουν έναν 30χρονο άνδρα, κατακρεουργημένο, στην Νέα Ιωνία του Βόλου χθες το απόγευμα. Ο 30χρονος υπέστη επίθεση από σκύλο, προφανώς μεγάλου μεγέθους, στην περιοχή της οδού Προύσσης και διακομίστηκε κατεπειγόντως στο Νοσοκομείο.



Η κατάσταση του 30χρονου ήταν τόσο τραγική που αποφασίσθηκε από τους γιατρούς να γίνει διακομιδή του στην Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε κρισιμότατη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος, ότι ο 30χρονος έχει κατακρεουργηθεί από τις δαγκωματιές του σκύλου, σε σημείο που έλειπαν ολόκληρα τμήματα από το πρόσωπό του και άλλα μέρη του σώματος. Ακόμη και η αναγνώρισή του στην αρχή ήταν δύσκολη. Την υπόθεση ανέλαβε και διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου και από τις πληροφορίες που υπάρχουν οι αστυνομικοί προσπαθούν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Εικάζεται ότι ο 30χρονος μπορεί να δέχθηκε την επίθεση του σκύλου κατ’ εντολή του αφεντικού του για λόγους εκδίκησης ή ο σκύλος να ήταν αδέσποτος -αν και στην περιοχή δεν εντοπίσθηκε αδέσποτο κάποιο σκυλί- ή ο σκύλος να ανήκε στον 30χρονο και για άγνωστους λόγους να επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του.



Η αστυνομική έρευνα πάντως δεν οδήγησε στην ανακάλυψη στοιχείων επίθεσης σε δημόσιο χώρο, αλλά πολύ αίμα από την αιμορραγία του 30χρονου στην αυλή του σπιτιού του και έξω από αυτό. Η υπόθεση διερευνάται με κάθε λεπτομέρεια από τους αστυνομικούς για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Έχουν ενημερωθεί ο δήμος Βόλου και οι φιλοζωικές οργανώσεις και εταιρείες.

