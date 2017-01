Σε ποιους θα δοθεί το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ξεκινά εντός του Ιανουαρίου η εφαρμογή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το οποίο θα καλύψει πανελλαδικά περίπου 700.000 δικαιούχους που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.



Οι δικαιούχοι θα λάβουν: Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 200 ευρώ τον μήνα.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, επιπλέον 100 ευρώ τον μήνα.

Για κάθε ανήλικο μέλος, προσαύξηση του ποσού κατά 50 ευρώ κάθε μήνα. Επιπλέον το ΚΕΑ συνδέεται με σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, η παροχή σχολικών γευμάτων, η παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης και η ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:



Ακίνητη περιουσία Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. Κινητή περιουσία 1. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εξής ποσό, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 1.200 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, 1.800 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, 2.100 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, το όριο που τίθεται είναι τα 2.400 ευρώ.

Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, το όριο αυξάνεται στα 2.700 ευρώ.

Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, το όριο φτάνει στα 3.000 ευρώ. Η αίτηση για συμμετοχή στο ΚΕΑ γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού το οποίο υπέβαλε την πλέον πρόσφατη φορολογική δήλωση ή από τον/τη σύζυγό του. Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www. keaprogram.gr. tovima loading…

