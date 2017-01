Πώς θα εισπράξετε το Κοινωνικό Επίδομα – Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε όλη τη χώρα επεκτείνεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2016 σε 30 Δήμους της χώρας και ενίσχυσε 48.319 δικαιούχους από τους οποίους το 50% είχε μηδενικό εισόδημα. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι ένα μηνιαίο επίδομα πρόνοιας που έχει ως στόχο να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες που ήρθαν σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι από φέτος θα καλύψει πανελλαδικά περίπου 700.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι αιτήσεις για την είσπραξη του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr, μετά τις 20 Ιανουαρίου. Αίτηση θα πρέπει να κάνουν και οι παλιοί δικαιούχοι.



Οι πολίτες θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση. Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: – Αριθμός ΑΜΚΑ – ΑΦΜ – Πληροφορίες για το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία – Απόδειξη διαμονής – Αριθμός και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού – Για τα φιλοξενούμενα μέλη ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα. Για την χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ο αιτών θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια: 1. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου να μη υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του και μέχρι το όριο των 150.000 ευρώ. 2. Τα τεκμήρια διαβίωσης της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (αυτοκίνητα ή δίκυκλα) να μην υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 6.000 ευρώ. 3. Το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων, κ.λπ. να μην υπερβαίνει το εξής ποσό, έως έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης: α. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό τα 1.200 ευρώ. β. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, τα 1.800 ευρώ. γ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, τις 2.100 ευρώ. δ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, τις 2.400 ευρώ. ε. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, τις 2.700 ευρώ. στ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, τις 3.000 ευρώ. Στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα πρόνοιας (συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων τέκνων του πρώην ΟΓΑ) εκτός από το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μην ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ένταξης στο πρόγραμμα του ΚΕΑ είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Οι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ιδίως οι άστεγοι) μπορούν να λάβουν βοήθεια από τους Δήμους για την υποβολή φορολογικής δήλωσης πριν καταθέσουν την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν κάθε μήνα τα εξής ποσά: – Κάθε άγαμος, 200 ευρώ το μήνα. – Κάθε ζευγάρι έγγαμων ή συνδεδεμένων με σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 300 ευρώ το μήνα. – Κάθε ζευγάρι έγγαμων ή συνδεδεμένων με σύμφωνο συμβίωσης που έχουν ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα 300 ευρώ το μήνα και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο. Για παράδειγμα ένα ζευγάρι με 5 παιδιά θα λαμβάνει συνολικά 550 ευρώ το μήνα (300 ευρώ ως ζευγάρι και 50 ευρώ για κάθε ένα από τα 5 παιδιά). Επιπλέον το ΚΕΑ θα συνδέεται με σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, η παροχή σχολικών γευμάτων, η παραπομπή και η ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Η πρώτη δόση για το νέο κύκλο προγράμματος του ΚΕΑ θα δοθεί τέλη Φεβρουαρίου, στο τελευταίο πενθήμερο του μήνα, όπως ορίζεται βάσει νόμου.



Ελεύθερος Τύπος

