Προκλητικός Σώρρας: Πριν ένα μήνα ήμασταν στο 35%- Θα βάλω τα καθίκια να γονατίσουν απέναντι στον λαό

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την δολοφονία της Θώμης Κουμπούρα από πρώην μέλος της οργάνωσης, για τις κατηγορίες περί υπεξαίρεσης χρημάτων, χρέη και αρχαιοκαπηλία και για τις επιθέσεις στα γραφεία του μίλησε ο Αρτέμης Σώρρας στην εφημερίδα Real News.



Μεταξύ άλλων, ο Αρτέμης Σώρρας, αναφέρει σχετικά με τα απίθανα ποσά που ισχυρίζεται πως έχει ότι «ο κόσμος ξεχρεώνει με δικά του λεφτά. Από το 2012 τα εξακόσια δισεκατομμύρια έχουν μπει στον κυρίαρχο ελληνικό λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας και ανήκουν σε κάθε Έλληνα. Γίνεται μια εντολή εξουσιοδότησης, με την οποία ο πολίτης πληρώνει». Όσο για τα χρήματα, που αναγκάζονται να πληρώσουν οι πολίτες που τον ακολουθούν, υποστηρίζει ότι πηγαίνουν στους δικαστικούς επιμελητές, ενώ παρότι – κατά δήλωσή του- τρισεκατομμυριούχος, δεν θα έδινε δανεικά σε κάποιον που θα του ζητούσε κι αυτό γιατί: «Δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσω λεφτά, θα τον πάρω στη δουλειά. Αν κάποιος πεινάει και του δώσεις να φάει ψάρι, την άλλη μέρα θα ξαναπεινάσει. Πρέπει να τον μάθεις να ψαρεύει». Στις κατηγορίες πρώην συνεργατών του για υπεξαίρεση χρημάτων ο Αρτέμης Σώρρας απαντά επιτιθέμενος και χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Για τον πρώην δικογόρο και κουμπάρο του, λέει χαρακτηριστικά: «Οι προδοσίες είναι μέσα από τον κύκλο σου. Οι μεγάλοι άσπονδοι εχθροί μου δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα, μόνο με σέβονται. Αυτός που θα με προδώσει θα είναι κοντά σε μένα. Ο γυφτοκούμπαρος, έτσι τον λέω εγώ – ξέρεις η ψείρα και η βλαχιά είναι στον γιακά, δεν βγαίνει ποτέ – είναι 30 χρόνια δικηγόρος μου και κουμπάρος μου. Όταν τον γνώρισα, ο πατέρας μου ήταν εργολάβος, αυτός ένα φτωχόπαιδο από την Ακολη. Ήμουν 18 ετών και είχα εργολαβική εταιρεία δική μου. Αυτός ο κουμπάρος ήρθε στην οικογένεια Σώρρα και πήρε μεγάλες δουλειές». Ερωτώμενος για τις καταγγελίες σε βάρος του για χρέη και αρχαιοκαπηλία, αρνείται πεισματικά να απαντήσει, μένοντας στο: «Να ασχοληθούμε με τίποτα σοβαρό. Εσείς οι δημοσιογράφοι στέκεστε σε ό,τι λέει ο κάθε κερατάς». Για το θέμα, της δολοφονίας της Θώμης Κουμπούρα, από πρώην μέλος της οργάνωσης, ο επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις», αναφέρει: «Η δολοφονία ήταν μια αφορμή να χρεώσουν την “Ελλήνων Συνέλευσις”. Αν έρθουν 10 μασόνοι που μας μισούν να ανοίξουν γραφείο, δεν μπορούμε να τους πούμε “όχι”. Αυτόν (σ.σ. τον Μπαλαντίνα) τον στείλαμε στον διάολο, τον διώξαμε. Για τη Θώμη λυπάμαι πάρα πολύ. Και για τους δύο λυπάμαι, γιατί ο ένας είναι στη φυλακή και ο άλλος στο χώμα, αν και δεν ξέρουμε τι έγινε γιατί δεν έχει βρεθεί το όπλο. Άρα όταν δεν έχεις όπλο και βρεθεί ένας τρελός να πει “τη σκότωσα”, δεν σημαίνει ότι το έκανε. Μπορεί και να μην είναι αυτός. Είναι μια τρελή ομολογία, η οποία είτε κάποιον έτσι βολεύει, είτε τελικά είναι ποτισμένος με τόσα χάπια και φάρμακα, που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είμαστε σαν τα σπίτια με τα κόκκινα φωτάκια. Όλοι έρχονται να μας πούνε και να διαβάλλουν». Οσον αφορά το αν θα κατέβει στις εκλογές ο Αρτέμης Σώρρας υποστηρίζει ότι θα το κάνει και προεξοφλεί, μάλιστα, ότι θα… σκίσει. «Όχι μόνο θα κατέβω, αλλά θα πάρω την Ελλάδα με κάθετη κυριαρχία. Οι επόμενες εκλογές είναι των Ελλήνων. Τα ποσοστά μας είναι τεράστια, πριν από ενάμιση μήνα ήμασταν στο 35%. Μεγάλη πολυτέλεια για μένα θα είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας. Όλα τα καθίκια απέναντι στον ελληνικό λαό θα τα βάλω να γονατίσουν. Αυτό είναι τεράστια ικανοποίηση. Θα σπαταλήσω τη μεγαλοπρέπειά μου γι αυτούς, θα το κάνω». Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί Σώρρα όμως, δεν σταματούν ούτε στο πόσο χρήματα διαθέτει, ούτε στο ποσοστό που θα καταγράψει η “Ελλήνων Συνέλευσις”. Φυλάει έναν ακόμα, για τους πρόσφυγες με τα χιλιάδες ευρώ στην κατοχή τους (που όμως επιλέγουν να μένουν σε καταυλισμούς;) «Έχουμε μια λίστα με 97 διαφορετικές φυλές. Δεν έρχονται μόνοι τους, τους φέρνουνε. Έχουν όλοι χρήματα. Έχουμε ένα περίπτερο που έχουμε τραβήξει τουλάχιστον 160′ βίντεο, στο οποίο όλοι οι λαθρομετανάστες είναι φορτωμένοι με 500άρικα. Έχουμε ένα περίπτερο που ο καθένας μπαίνει μόνο με πεντακοσάρικο και παίρνει πράγματα. Έχουμε πιάσει μετανάστες που έχουν 150 χιλιάρικα. Έχουμε από ένα νοσοκομείο τουλάχιστον 15 βίντεο, που μετανάστες έχουν 150.000, 60.000, 70.000, 80.000 ευρώ πάνω τους, χρήματα που ο Έλληνας ποτέ δεν θα τα είχε. Η Ελλήνων Πολιτεία θα ψάξει όλα τα στοιχεία. Από που έρχεσαι, γιατί ήρθες…».



Real News iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 16th, 2017 at 12:23 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.