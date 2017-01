Ποιες συναλλαγές μπορείτε να πραγματοποιήσετε στα νέα «έξυπνα» ΑΤΜ

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μία σειρά από συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο έχουν μέσω των νέων, σύγχρονων ΑΤΜ οι πελάτες των τραπεζών. Οι τράπεζες προχωρούν σταδιακά στην αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας ΑΤΜ με νέα που δίνουν την ευχέρεια πραγματοποίησης πληθώρας συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. 24/7 στην τράπεζα



Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες τους μπορούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, να πραγματοποιούν συναλλαγές online, αντί να περιμένουν στις ουρές των γκισέ ή να χρησιμοποιήσουν το e-banking. Η δυνατότητα Online συναλλαγών παρέχεται από τα ΑΤΜ που επιτρέπουν καταθέσεις μετρητών σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την εισαγωγή τους σε φάκελο. Στην προκειμένη περίπτωση το ΑΤΜ καταμετρά επί τόπου τα χρήματα που εισάγει ο καταθέτης στην ειδική σχισμή, χωρίς να χρησιμοποιήσει τον «παραδοσιακό» φάκελο. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί: – Να καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό του – Να εμβάσει χρήματα σε λογαριασμό τρίτου στην ίδια τράπεζα – Να πληρώσει μία σειρά από λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών προς την εφορία Οι υπηρεσίες κάθε τράπεζας Οι τράπεζες λειτουργούν ΑΤΜ τόσο εκτός των καταστημάτων όσο και σε μέρη όπου δεν υπάρχει τραπεζική μονάδα. Για να μπορεί να υποστηρίξει ένα ΑΤΜ καταθέσεις, θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που έχει πρόσβαση υπάλληλος τραπέζης, ακόμη και στις περιπτώσεις των «έξυπνων» μηχανών.



Αναλυτικότερα: Εθνική Τράπεζα: Περίπου το 80% των ΑΤΜ της επιτρέπουν την πραγματοποίηση online καταθέσεων. Alpha Bank: Προσφέρει ΑΤΜ κυρίως σε καταστήματα της πρώην Εμπορικής Τράπεζας που δίνουν τη δυνατότητα αυτόματων καταθέσεων. Eurobank: Μέχρι το τέλος του 2017 όλα τα ΑΤΜ της τράπεζας θα έχουν αντικατασταθεί με καινούρια. Αυτή τη στιγμή διαθέτει μερικές δεκάδες ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα που επιτρέπουν τις online Καταθέσεις. Τράπεζα Πειραιώς: Σε επιλεγμένα ΑΤΜ είναι δυνατή η online κατάθεση μετρητών χωρίς φάκελο με αυτόματη πίστωση του συνδεδεμένου λογαριασμού Συναλλαγές χωρίς ταμεία Στην ίδια λογική κινείται και το πρόσφατο λανσάρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς του e-branch, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας μίας σειράς από συναλλαγές σε διευρυμένο ωράριο. Το πρώτο e-branch, που βρίσκεται στη συμβολή των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας, άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Tα άλλα δύο θα λειτουργήσουν σταδιακά μέχρι τέλος του έτους στις περιοχές Χαλανδρίου και Σπάτων (McArthurGlen) αντίστοιχα. Ταμίας εξ αποστάσεως Ο «Ταμίας από απόσταση» σε κάθε e-branch αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία για την ελληνική τραπεζική αγορά και μία από τις μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της Τράπεζας να πραγματοποιούν πάνω από 90% του συνόλου των συναλλαγών ενός παραδοσιακού ταμείου με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου ταμία μέσα από video κλήση. Οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιούνται είναι: ανάληψη και κατάθεση μετρητών, ενημέρωση υπολοίπου, κατάθεση επιταγών, μεταφορά χρημάτων για εξόφληση προμηθευτών, πληρωμή λογαριασμών και οφειλών της επιχείρησης, πληρωμή εταιρικών καρτών και δανείων, κ.ά. Η λειτουργία του e-branch Στόχος της Τράπεζας ήταν να δημιουργήσει Καταστήματα Σύγχρονης Τραπεζικής Εμπειρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας μέσω της παροχής πρωτοποριακών υπηρεσιών. Συνδυάζοντας μοναδικά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τις τεχνολογικές καινοτομίες σχεδίασε και υλοποίησε ένα φιλικό, οικείο και μοντέρνο περιβάλλον που παρέχει έξυπνες τραπεζικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένο φάσμα συναλλαγών. Τα νέα καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές με διευρυμένο ωράριο, καθώς και το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και το πελατοκεντρικό πρόσωπο που υιοθετεί εδώ και χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς. moneyonline loading…

