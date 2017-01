Ο κΑΙΡός: Μετά την «Αριάδνη», έρχεται ο «Βίκτωρ»: Χιόνια και βροχές σε όλη τη χώρα

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα μας έως την Πέμπτη. Ο «Βίκτωρας» θα… αντικαταστήσει την «Αριάδνη», έχοντας, ωστόσο, τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα είναι: – οι ενισχυμένοι νοτιάδες

– οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ιδίως στη Δυτική Ελλάδα

– οι πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε περιοχές της Δυτ. Στερεάς, της Δυτ. Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Β. Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο.



Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Σ. Βουγιούκα και Κ. Λαγουβάρδο του meteo.gr, τις βραδινές ώρες της Κυριακής 15/01, περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη Νότια Ελλάδα και στο Ιόνιο με βροχές στα πεδινά, καταιγίδες κυρίως πάνω από τη θάλασσα και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα από αργά το βράδυ θα επεκταθούν σταδιακά στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Ήπειρο και στην Κεντρική-Δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ημιορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, καθώς και σε περιοχές της Δυτικής-Βόρειας Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα συμπεριλαμβάνονται τμήματα του νομού Αττικής και πιθανόν η πόλη της Αθήνας. Τη Δευτέρα 16/01, καθώς δευτερεύον χαμηλό του Βίκτωρα θα σχηματίζεται στο Αιγαίο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Χιονοπτώσεις – με μεγάλα ύψη χιονόστρωσης – θα εκδηλώνονται στα ορεινά ηπειρωτικά (από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα). Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στην Δυτ. Στερεά, στην Ήπειρο, στη Β. Θεσσαλία και στη Β. Ελλάδα. Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο, κατά διαστήματα οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες. Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 7-8 μποφόρ, ενώ ενισχυμένοι νοτιάδες θα επηρεάσουν και χερσαίες περιοχές. Οι παρακάτω χάρτες δίνουν την κατανομή της πίεσης και του υετού (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) τη νύχτα της Κυριακής 15/01 και το μεσημέρι της Δευτέρας 16/01. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία προβλέπεται από τη νύχτα της Κυριακής στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως σε θαλασσιές – παραθαλάσσιες περιοχές), τα χιονιά στα ορεινά – ημιορεινά και από αύριο, Δευτέρα, και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Πιο αναλυτικά: α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά περιόδους: 1. από τη νύχτα έως την Δευτέρα σε όλη τη χώρα και κυρίως στα νησιά του Ιονίου, στα παραθαλάσσια της ηπείρου, τη Στέρεα Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 2. από την Τρίτη έως την Πέμπτη κατά τόπους στη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού αιγαίου και πιθανώς και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χωρά. β. χιονοπτώσεις θα σημειωθούν: 1.από τις βραδινές ώρες της Κυριακής στα ορεινά -ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της ανατολικής και βόρειας), της κεντρικής και ανατολικής στερεάς, της Εύβοιας και από τη νύχτα και σε περιοχές της Θεσσαλίας με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα. 2.από τη Δευτέρα χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν κατά περιόδους σε όλα τα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και πρόσκαιρα της Θεσσαλίας. Την Πέμπτη σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και θα εξασθενήσουν. γ. η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια από αύριο Δευτέρα. Παγετός θα σημειωθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

iefimerida

