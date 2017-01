Νύφες αποκαλύπτουν το μεγάλυτερο μυστικό που κρύβουν από τον μέλλοντά σύζυγό τους

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η ώρα που τόσο περίμενες, έφτασε. Είσαι ένα μόνο βήμα πριν την πολυπόθητη, για σένα, ημέρα: την ημέρα που θα τον παντρευτείς.



Είναι αυτός που εμπιστεύεσαι, είναι αυτός που ξέρει κάθε πτυχή της ζωής σου και την έχει αγκαλιάσει, είναι αυτός που ξέρει τα πάντα για σένα… Ή μήπως όχι; Τελικά πόσο ρεαλιστικό είναι να παντρευτείς κάποιον που ξέρει κάθε σου μυστικό; Για τις γυναίκες που ακολουθούν, αυτό συμβαίνει κυρίως στα παραμύθια. Γιατί στην πραγματική ζωή, υπάρχουν μυστικά ανομολόγητα που μένουν καλά κρυμμένα στα ντουλαπάκια του μυαλού γιατί δεν θες να τα μάθει αυτός με τον οποίο αποφασίζεις να πορευτείς στη ζωή. Γιατί, απλά φοβάσαι ότι αν τα μάθει ίσως αλλάξει γνώμη για το άτομό σου. Γυναίκες αποκαλύπτουν ποιο μυστικό κρύβουν από τον μέλλοντα σύζυγό τους και δεν θα ήθελαν να το μάθει ποτέ… 1) «Νιώθω ότι δεν είναι αυτός… ο «μοναδικός»: «Ολοι λένε ότι όταν έρθει η στιγμή να παντρευτείς, θα πρέπει να το κάνεις με τον «ένα», «τον μοναδικό». Σταμάτησα να πιστεύω ότι αυτός κάπου μπορεί να υπάρχει όταν έγινα 30. Μετά τα 30, κάθε χρόνο, έψαχνα για κάποιον με τον οποίο θα μπορούσα να παντρευτώ και να κάνω παιδιά μαζί του. Στα 33 μου, βρήκα ένα αρκετά καλό παιδί. Μπορεί να μην είναι ο ένας και μοναδικός αλλά είναι κάποιος που μου ταιριάζει για γάμο. Παντρευόμαστε σε λίγες ημέρες αλλά δεν γνωρίζει ότι δεν τον θεωρώ τον «πρίγκιπά μου». Carrie W. 35 ετών 2) «Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω παιδιά»: «Αυτό που δεν ξέρει ο μέλλοντας σύζυγός μου είναι ότι δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω παιδιά. Μπορεί να είχαμε πει στις αρχές ότι θέλουμε παιδιά – μέχρι και τα ονόματά τους φανταστήκαμε- ωστόσο ποτέ δεν ένιωσα σίγουρη ότι θέλω παιδιά. Αποφάσισα να τον παντρευτώ γιατί δεν ήθελα να τον χάσω». Raquel P. 28 ετών 3) «Εχω απιστήσει»: «Οταν ήμουν σε προηγουμένη σχέση, δεν ήμουν τόσο πιστή. Ο αρραβωνιαστικός μου δεν το ξέρει. Δεν έχω σκοπό να το κάνω στον σύζυγό μου, αλλά δεν του έχω ομολογήσει ποτέ αυτή μου την σκανταλιά. Γιατί ξέρω ότι θα σκεφτεί ότι αφού το έκανα μια φορά, θα το ξανακάνω»: Κ. 33 ετών. 4) «Δεν συμπαθώ τους γονείς του»: «Δεν του το έχω πει ποτέ γιατί ξέρω ότι θα τον στενοχωρήσω. Όταν είμαστε όλοι μαζί, υποκρίνομαι ότι περνάω καλά: χαμογελώ, το παίζω χαρούμενη και πηγαίνω με τα νερά τους». Ρίτα, 30 ετών



5) «Εχω καλέσει έναν πρώην μου στο γάμο»: «Εχω έναν πολύ καλό φίλο και μάλιστα πρώην συνεργάτη μου. Ο μέλλων σύζυγός μου τον συμπαθεί πολύ. Αλλά δεν ξέρει ότι ήμασταν ζευγάρι για 3 μήνες. Εχουμε μείνει καλοί φίλοι και τον έχω καλέσει στο γάμο μου». Κάθριν 27 ετών

