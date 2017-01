Μπάσκετ: «Πόταμος» ο ΠΑΟ… παρέσυρε (67-77) τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον τελικό Κυπέλλου με Αρη

Το 6ο διαδοχικό και 18ο συνολικά Κύπελλο Ελλάδας στην τροπαιοθήκη του θα διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη, αποκλείοντας για 4η σερί χρονιά τον Ολυμπιακό, με 77-67. Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο ΣΕΦ αυτή τη φορά, έβαλαν τέλος στο σερί 6-0 του Ολυμπιακού απέναντί τους και 3-0 τη φετινή σεζόν και θα δώσουν το «παρών» σε έναν 13ο διαδοχικό τελικό στον θεσμό, αφού η τελευταία φορά που ήταν απόντες ήταν το 2004 στη Λαμία.





Με το σκορ στο 51-55, 6.54’’ πριν τη λήξη, ο Παναθηναϊκός «τιμώρησε» τον Ολυμπιακό με τρία τρίποντα, από Γκάμπριελ, Φελντέιν και Καλάθη, 55-64, ενώ είχαν 7/12 τρίποντα στο β΄ μέρος! Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού Καλάθης και Ρίβερς ήταν εύστοχοι από τη γραμμή του φάουλ. Με 27 πόντους ο Κέι Σι Ρίβερς πήρε τον Παναθηναϊκό από το… χέρι, 14 πρόσθεσε ο Κένι Γκάμπριελ (6 ριμπάουντ) η συμμετοχή του οποίου αποφασίστηκε τελευταία στιγμή, αφού δηλώθηκε στην Ελλάδα στη θέση του Νίκολς. Ο Κρις Σίνγκλετον είχε 11 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Νικ Καλάθης μία ακόμη φορά ήταν εξαιρετικός με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Βαγγέλης Μάντζαρης με 16 πόντους (3/5 τρίποντα). Ο Γιώργος Πρίντεζης σημείωσε 13 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα 14 λάθη του (7 στην 1η περίοδο), την ανετοιμότητα του αρχηγού του Βασίλη Σπανούλη μετά τον τραυματισμό του, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι εξέφραζαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους με συγκεκριμένα σφυρίγματα των διαιτητών. Με τον Γιανγκ να παίρνει πολύ γρήγορα τη θέση του Κεμ Μπιρτς στην «ερυθρόλευκη» φροντ λάιν, αφού ο Καναδός δέχτηκε καλάθι από τον Μπουρούση (0-2) και υπέπεσε σε φάουλ στην αμέσως επόμενη, ξεκίνησε ο αγώνας. Ο Πρίντεζης πέτυχε ένα καλάθι, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, ήδη με το σκορ στο 6-6, την ώρα που Καλάθης και Φελντέιν σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Σαφώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό και την αποχή του, ο Σπανούλης υπέπεσε γρήγορα σε 3 λάθη, με τον Μάντζαρη να παίζει πάντως και για τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων». Ο Περιστεριώτης γκαρντ (7π. στο 1ο δεκάλεπτο) με τρίποντο διαμόρφωσε το 9-6 και εν συνεχεία με λέι απ το 11-8 και το 13-12. Ο Γιανγκ (6π. στην 1η περίοδο) τα είχε πάει περίφημα και στα δύο μισά του παρκέ απέναντι στον Μπουρούση. Όμως, όταν Σπανούλης και Μπουρούσης κάθισαν στον πάγκο, μεγάλος πρωταγωνιστής των φιλοξενούμενων αναδείχτηκε ο Γκάμπριελ. Με 6 δικούς του σερί πόντους, οι «πράσινοι» προσπέρασαν 13-14, για να διαμορφώσει το σκορ της 1ης περιόδου ο Γιανγκ, 15-14. Τα 7 λάθη του Ολυμπιακού έναντι 2 του Παναθηναϊκού ήταν αξιοσημείωτο στατιστικό στοιχείο των 10 πρώτων λεπτών στο ΣΕΦ. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός έκανε αλλαγές σε όλα τα σκριν μακριά από την μπάλα, προσπαθώντας να σταματήσει τα περιφερειακά σουτ του Παναθηναϊκό, αλλά Γκάμπριελ και Μπουρούσης έδωσαν αέρα 5 πόντων στην ομάδα τους, 18-23. Ο Σφαιρόπουλος έριξε Σπανούλη και Μιλουτίνοβ στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 21-23. Ο Πασκουάλ απέσυρε τον Μπουρούση βάζοντας τον Φώτση στο «4» και τον Σίνγκλετον στο «5». Όμως, ο Κέι Σι Ρίβερς έκανε εξαιρετική εμφάνιση και ήταν ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη 2η περίοδο φτάνοντας τους 10 πόντους. Αυτός «έγραψε» το 24-29, ενώ στην επόμενη φάση ο Σπανούλης με λέι απ μείωσε σε 26-29. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού διαμόρφωσε και το σκορ στο 20αλεπτο, 28-29 «τρυπώνοντας» ανάμεσα στους ψηλούς της άμυνας. Ενταση υπήρξε στο παρκέ του ΣΕΦ στην τελευταία φάση πριν το ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Ο Κρις Σίνγκλετον έσπρωξε τον Κώστα Παπανικολάου. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έπεσε στο παρκέ και όπως σηκώθηκε πήγε να του ζητήσει το λόγο. Εκεί μπήκε ο Κέι Σι Ρίβερς και άρχισαν τα σπρωξίματα με τον Παπανικολάου. Αμέσως ενεπλάκησαν περισσότεροι παίκτες από τις δύο ομάδες, με τους ψυχραιμότερους, κυρίως ο Γιάννης Μπουρούσης, να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση. Με σκορ 28-29 υπέρ του Παναθηναϊκού έληξε το ημίχρονο και οι δύο ομάδες αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια. Από μία τεχνική ποινή σε Ρίβερς και Παπανικολάου καταλόγισαν οι διαιτητές για όσα έγιναν στο τέλος του πρώτου μέρους. Ο Μπουρούσης υπέπεσε σε 3ο φάουλ, με τον Γκάμπριελ να περνά στο παρκέ και τον Σίνγκλετον να ανεβαίνει στο «5». Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 31-31 με τρίποντο του Μάντζαρη μετά το καλάθι του Ρίβερς, αλλά Καλάθης και Σίνγκλετον βρήκαν τρόπο για νικήσουν την «ερυθρόλευκη» άμυνα, για το 34-40. Πρίντεζης και ένα τρίποντο του Σπανούλη σήκωσαν τους φιλάθλους όρθιους στο ΣΕΦ, αφού η ομάδα του Πειραιά προσπέρασε 41-40. Μέχρι το 30, όμως, οι «πράσινοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο +7, 45-52, με επιμέρους σκορ 4-12. Ο Σπανούλης έφτασε τα 5 λάθη και ήταν άστοχος, ο Ρίβερς έφτασε τους 19 πόντους, με τον Τζέιμς να είναι αυτός που ευστόχησε έξω από τα 6.25 στην εκπνοή της 3ης περιόδου. Νέο τρίποντο από τον Ρίβερς, 46-55, με τον Ουότερς να απαντά 49-55. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ νίκησε τους αντίπαλους ψηλούς, για το 51-55 6.54 πριν τη λήξη. Με τρία τρίποντα, όμως από Γκάμπριελ, Φελντέιν και Καλάθη, ο Παναθηναϊκός έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση σε έναν 13ο σερί τελικό Κυπέλλου, 55-64. Ο Παπαπέτρου απάντησε με τρίποντο, 58-66, αλλά πάτησε γραμμή στην επόμενη φάση με τον Σφαιρόπουλο να ρίχνει τον Λοτζέσκι στη θέση του. Όταν ο Κέι Σι Ρίβερς ευστόχησε από την κορυφή, 58-68 και ο ίδιος αμέσως μετά έκανε το 58-70, αρκετοί φίλαθλοι άρχισαν να φεύγουν από το ΣΕΦ. Ο Μάντζαρης μείωσε με τρίποντο, 63-70 με εναπομείναντα χρόνο 1.34. Ο Παπανικολάου με 2/2 βολές μείωσε ακόμη περισσότερο, 65-70, αλλά ο Νικ Καλάθης με δίποντο και 2/2 βολές διαμόρφωσε το 67-74 στα 38». Πλέον, ο Ολυμπιακός έκανε φάουλ για να σταματήσει το χρόνο με τον Ρίβερς να έχει 4/4 67-77. Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-29, 45-52, 77-67 Διαιτητές: Σχινάς, Καρακατσούνης, Μάνος



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Γκριν 3 (1), Μπιρτς, Γιανγκ 6, Παπαπέτρου 5 (1), Σπανούλης 7 (1), Ουότερς 3 (1), Μιλουτίνοβ 2, Πρίντεζης 13, Παπανικολάου 4, Μάντζαρης 16 (3), Λοτζέσκι 8 (1)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγκλετον 11 (1), Ρίβερς 27 (2), Τζέιμς 5 (1), Φώτσης, Φελντέιν 5 (1), Γκάμπριελ 14 (2), Τζεντίλε, Μπουρούσης 4, Καλάθης 11 (1) Σε αναμετρήσεις για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:



Σάββατο 14 Ιανουαρίου

Άρης-ΑΕΚ 77-76 Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 67-77



ΤΕΛΙΚΟΣ (19/2)

Άρης-Παναθηναϊκός



