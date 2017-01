Κλειστό το κολυμβητήριο Γρεβενών

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για πέντε μέρες Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα ανασταλεί η λειτουργία του κολυμβητηρίου από σήμερα Δευτέρα 16 ως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 λόγω τεχνικών εργασιών.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ

