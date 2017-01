Κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η μεταφορά χρεών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σημαίνει και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή ηλεκτρονική κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων και πλειστηριασμοί.



Σε πρώτη φάση θα είανι στο στόχαστρο όσοι έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, όμως θεωρείται δεδομένο ότι στο στόχαστρο θα μπουν και όσοι έχουν οφειλές κάτω από το ποσό αυτό και είναι κυρίως 530.000 οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι 130.000 από αυτούς έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους. newsit loading…

