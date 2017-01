Ζωή ως τα 130 με ένα χάπι!

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η είδηση έρχεται από τη Ρωσία και βασίζεται, όπως όλα δείχνουν σε αρχαία βακτήρια που ανακαλύφθηκαν στους πάγους και έχουν… θαυματουργές ιδιότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ένα από τα βακτήρια έχει την ιδιότητα να καταστρέφει το μόριο του πετρελαίου και ουσιαστικά να το μετατρέπει σε νερό, το δεύτερο μπορεί να εξαλείψει τα μόρια κυτταρίνης, δίδοντας την ευκαιρία να εξαϋλωθούν πολλά από τα σκουπίδια που παράγει ο σύγχρονος πολιτισμός, ενώ το τρίτο στέλεχος την ιδιότητα να ενισχύει σημαντικά την υγεία των έμβιων όντων. Σύμφωνα με την espresso οι ανακαλύψεις προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον του Βλαντιμίρ Πούτι που επισκέφτηκε μαζί με τον πρόεδρο του Καζακστάν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αγία Πετρούπολη. Οι επιστήμονες φαίνεται ότι ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι οι δοκιμές έδειξαν ότι τα ηλικιωμένα έμβια όντα (οι δοκιμές έγιναν σε ποντίκια) βελτίωσαν κατά πολύ την υγεία τους ως και την ικανότητα αναπαραγωγής τους. Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν δείξει παρενέργειες, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα για τους επιστήμονες είναι εάν το βακτήριο που δείχνει να πεθαίνει σε θερμοκρασίες άνω των 8 βαθμών Κελσίου θα μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για όλους. Εάν οι κλινικές μελέτες στεφθούν με επιτυχία αναμένεται σημαντική βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, ενώ με την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται στα επόμενα 20 ως 30 χρόνια η διάρκεια ζωής να παραταθεί ακόμη και στα 130 έτη. newsit







This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 16th, 2017 at 17:25 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.