Ερχεται νέο χαράτσι με βάση το περιουσιολόγιο

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Πρόκειται για τον φόρο περιουσίας, ο οποίος θα υπολογιστεί με βάση το περιουσιολόγιο και έχει τη λογική του ΕΝΦΙΑ, φορολογώντας κινητή και ακίνητη περιουσία. Το νέο χαράτσι θα υπολογιστεί με βάση τη δήλωση του συνόλου της περιουσίας.



Μέσω του περιουσιολογίου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν από ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μετρητά, καταθέσεις μέχρι πλάκες χρυσού, μετοχές και ομόλογα. Το ευρωπαικό παράδειγμα για τον φόρο περιουσίας έρχεται από τη Γαλλία, όπου επιβάλλεται φόρος 0,50% για περιουσία από 800.000 ευρώ ως 1.300.000 ευρώ.



Αγνωστο είναι αν θα υπάρχει αφορολόγητο όριο, ωστόσο, με αυτό τον τρόπο θα καταργηθεί η αδικία των τεκμηρίων για χιλιάδες φορολογούμενους, που αναγκάζονται να πληρώσουν αν και δεν έχουν το ανάλογο εισόδημα.

