Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση



Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα: 1ο: Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του Eτήσιου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση της Περιφέρειας και την Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Εισηγητές: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης και η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Αναστασία Σιόμου.



Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Κωτσίδης

