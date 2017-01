Γιώργος Κασαπίδης: Έξαρση της παραοικονομίας στην αγορά οίνου…

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την έξαρση της παραοικονομίας στην αγορά οίνου και αμπελοοινικών προϊόντων ως συνέπεια της επιβολής του Ε.Φ.Κ., επισημαίνει με κατάθεση επίκαιρης ερώτησης ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η μαύρη αγορά στον οίνο έχει επηρεάσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών στα νόμιμα οινοποιεία, οδηγώντας τα σε περιστολή εργασιών και απολύσεις. Επιπλέον, ο βουλευτής τονίζει και την απώλεια από το κράτος ακόμη και μέρους των εισπραττόμενων κατά το παρελθόν εσόδων, συνέπεια της επιβολής υψηλού Ε.Φ.Κ. στον οίνο. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:



ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο ΘΕΜΑ: Έξαρση της παραοικονομίας στην αγορά οίνου λόγω της επιβολής ΕΦΚ. Αποτυχημένο κρίνεται εκ του αποτελέσματος το μέτρο της επιβολής του ΕΦΚ στον οίνο. Η έξαρση της παραοικονομίας στην ελληνική αγορά οίνου και η μείωση των εσόδων για το κράτος είναι από τις άμεσες επιπτώσεις της εφαρμογής του μέτρου. Η επιβολή του νέου φόρου ενέτεινε τη διακίνηση οίνου στη μαύρη αγορά. Αυξήθηκαν οι ποσότητες αδήλωτου προϊόντος που επιλέγουν αγοραστές τελικού και ενδιάμεσου σημείου πώλησης εξαιτίας της χαμηλότερης τιμής του. Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλη τη διαστρωμάτωση της αγοράς αμπελοοινικών προϊόντων. Εκτός της απώλειας ακόμη και μέρους των εισπραττόμενων κατά το παρελθόν εσόδων από το κράτος, η επιβολή του μέτρου οδήγησε και στη μείωση του κύκλου εργασιών των νόμιμων οινοποιείων και την αύξηση του λειτουργικού τους κόστους. Εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται, η έξαρση της μαύρης αγοράς οίνου, συμπαρασύρει πολλούς οινοποιούς στην ίδια πρακτική για να στηρίξουν τη λειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Επειδή οι συνθήκες στην αγορά οίνου έχουν οδηγήσει πολλά οινοποιεία σε περιστολή εργασιών, σε εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού τους και σε απολύσεις, Επειδή η απόφαση για επιβολή ΕΦΚ στο κρασί ελήφθη χωρίς τη γνώση των πραγματικών στοιχείων του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Είναι στις προθέσεις σας η επανεξέταση της επιβολής φορολογίας στο κρασί; Υπάρχει πλάνο και ποιο είναι αυτό για τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης οίνου και αμπελοοινικών προϊόντων;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

