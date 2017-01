Αλλαξαν ξαφνικά οι επικεφαλής των τριών Γενικών Επιτελείων -Αυτοί είναι οι νέοι αρχηγοί

Ιανουάριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στη θέση του παραμένει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ αντικαθίστανται οι επικεφαλής των τριών Γενικών Επιτελείων. Την απόφαση έλαβε σήμερα το πρωί το ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου. Με βάση την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, νέοι αρχηγοί ορίζονται οι εξής.



Νέος αρχηγός ΓΕΣ ο αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής (αρχηγός μέχρι σήμερα ήταν ο αντιστράτηγος Βασίλης Τελίδης)

Νέος αρχηγός ΓΕΝ ο αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης (αρχηγός μέχρι σήμερα ήταν ο αντιναύαρχος Γιώργος Γιακουμάκης)

Νέος αρχηγός ΓΕΑ ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου (αρχηγός μέχρι σήμερα ήταν ο αντιπτέραρχος Χρήστος Βαΐτσης)



