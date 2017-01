Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Samsung ζητούν οι εισαγγελείς στη Ν. Κορέα

Ιανουάριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα στη Σεούλ, δήλωσε σήμερα ότι ο Τζέι Λι, πρόεδρος του ομίλου των εταιριών της Samsung δωροδόκησε με το ποσό των 36,42 εκατομμυρίων δολαρίων την Τσόι Σουν-σιλ, που ήταν φίλη της προέδρου Παρκ Γκέουν-χε και είναι το κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει τη χώρα.



Όπως έγινε γνωστό σήμερα, το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα, θα ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Λι, με τις κατηγορίες της διαφθοράς και της υπεξαίρεσης, ενώ εντάλματα σύλληψης δε θα εκδοθούν για τρία άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Samsung τα οποία επίσης ανακρίθηκαν από την εισαγγελική αρχή. Samsung Group: Δεν θα αποδεχτούμε τις κατηγορίες Ο όμιλος εταιριών Samsung Group δήλωσε σήμερα ότι δε θα αποδεχτεί τις κατηγορίες που αποδίδει ο ειδικός εισαγγελέας, στον πρόεδρό του, Τζέι Λι, σχετικά με δωροδοκία προκειμένου να παραμείνει στη θέση του ή αναφορικά με την ενοποίηση δύο θυγατρικών το 2015.



«Μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την απόφαση του ειδικού εισαγγελέα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Samsumg σε ηλεκτρονικό μήνυμά της, αντιδρώντας στην απόφαση του ειδικού εισαγγελέα να ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης για το Λι, που είναι πρόεδρος τρίτης γενιάς, στον πιο ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας Κορέας. protothema loading…

