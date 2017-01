O Mark Zuckerberg δεν είναι πια άθεος!

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Για χρόνια, ο Mark Zuckerberg στη σελίδα του προφίλ του στο Facebook προσδιοριζόταν ως «άθεος». Αλλά στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Facebook φαίνεται ότι επέστρεψε στη θρησκεία.



Ο Mark Zuckerberg έφραψε τις ημέρες των γιορτών: «Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Χανουκά από την Priscilla, τον Max, τον Beast και εμένα!». Ένας χρήστης του απάντησε «Δεν είσαι άθεος;», και το αφεντικπο του Facebook του απάντησε «Όχι»! Συγκεκριμένα ο Zuckerberg του έγραψε: «Μεγάλωσα σε μια εβραϊκή οικογένεια και στη συνέχεια πέρασα μια περίοδο όπου αναρωτήθηκα αρκετά πράγματα όπως η θρησκεία. Αλλά τώρα πιστεύω ότι η θρησκεία είναι πολύ σημαντική». Μάλιστα στο profile του δεν γράφει πια «άθεος». Ο ιδρυτής του Facebook κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Κίνα το 2015 είχε γράψει: «Ο Βουδισμός είναι μια καταπληκτική θρησκεία και γεινκότερα φιλοσοφία. Ελπίζω να συνεχίσω την κατανόηση του Βουδισμού πιο βαθιά». Όμως ο Mark Zuckerberg κάτι αντίστοιχο είχε πει και όταν είχε γνωρίσει τον Πάπα!



Οπότε είναι δύσκολο να.. προβλέψεις σε «ποιο Θεό πιστεύει». Ο αθεϊσμός είναι σε άνοδο στην Αμερική. Σύμφωνα με το Pew Research Center, ο αριθμός των ανθρώπων στην Αμερική που προσδιορίζονται ως άθεοι ή αγνωστικιστές αυξήθηκε στο 22,8% το 2014, από 16,1% που ήταν εφτά χρόνια νωρίτερα. Οι Αμερικανοί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια βάζουν στο λεξιλόγιό τους την λέξη «αθεΐα» και αρχίζουν να… συμπεριφέρονται στους άθεους όπως και σε εκείνους που πιστεύουν. Το 2013, ο Pope Francis σε μια αρκετά παθιασμένη ομιλία τόνισε «την άνευ όρων αγάπη του Θεού, ακόμα και για τους άθεους». Σε αυτή την ομιλία, ο Πάπας αναφέρθηκε εκτενώς στον κανόνα: «να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα θέλατε να σας αντιμετωπίσουν». gazzetta loading…

