O Φαγιόν απειλεί οτι θα σταματήσει να δέχεται πρόσφυγες στην Γαλλία

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Ο υποψήφιος της δεξιάς και του κέντρου για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2017, Φρανσουά Φιγιόν, θα αρνηθεί να υποδεχθεί επιπλέον πρόσφυγες, παρά τις εκκλήσεις της Γερμανίας για αλληλεγγύη, προειδοποίησε ένας από τους στενούς του συνεργάτες, ο Βρουνό Λεμέρ.



«Ένας πρόεδρος Φιγιόν δεν θα δεχθεί άλλους πρόσφυγες από όσους υπάρχουν ήδη. Κι αυτό γιατί η Γαλλία δεν μπορεί οικονομικά και κοινωνικά να το κάνει», δήλωσε ο Λεμέρ, υπεύθυνος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα στην ομάδα συνεργατών του Φιγιόν, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild. Όταν ρωτήθηκε αν η Γαλλία θα μπορούσε να κάνει μια προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα έναντι της Γερμανίας η οποία επιθυμεί περισσότερη αλληλεγγύη, ο Λεμέρ ήταν κατηγορηματικός: «Σε καμία περίπτωση». Η Γαλλία το 2016 δέχτηκε 78.000 αιτήσεις ασύλου ενώ η Γερμανία δέχτηκε, όλη τη χρονιά του 2016, 280.000 αιτήματα ασύλου. Η Γερμανία, το 2015, είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ δεχόμενη 890.000 αιτήσεις ασύλου, όταν η καγκελάριος Μέρκελ άνοιξε τις πόρτες της χώρας στους μετανάστες, κυρίως από τη Συρία.



Ας σημειωθεί ότι η Ανγκελα Μέρκελ χαιρέτισε την υποψηφιότητα του Φρανσουά Φιγιόν στις προεδρικές εκλογές, αφού βλέπει στο πρόσωπό του έναν πεπεισμένο μεταρρυθμιστή και ευρωπαϊστή ο οποίος θα μπορούσε να ανατάξει τη γαλλική οικονομία και να προσδώσει στη Γαλλία εκ νέου το διεθνές της κύρος.

