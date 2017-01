Grevena TV || Μπάσκετ Παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: -Καστοριά -Πρωτέας 47-52 (εικόνες +video)

Ιανουάριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με… συνοπτικές διαδικασίες, οι παίδες του Πρωτεά πήραν την νίκη, την Κυριακή μέσα στην Καστοριά από την τοπική ομάδα. Οι παίκτες του Γιάννη Χασιώτη, μπήκαν από νωρίς μπροστά στο σκορ.

Η διαφορά έφτασε και το +11 για να έρθει στο τέλος του ημιχρόνου το -5 και στην συνέχεια το τελικό 47-52.







Παρά τα πολλά λάθη αλλά και την άσχημη διαιτησία, οι παίδες των Γρεβενών έκαναν την πρώτη τους νίκη στον δεύτερο γύρο των αγώνων παίδων της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Πολύ η καλή η προσπάθεια των παίδων του Γιώργου Καραταγλίδη. Δείτε μερικές εικόνες:







































Περισσότερες εικόνες στο facebook





