4 πράγματα που θα σου συμβούν αν ξυπνάς δύο ώρες νωρίτερα

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Τα πρωινά, που ολοένα παγώνουν όσο διανύουμε τους χειμερινούς μήνες, σε βρίσκουν κάτω από το πάπλωμα και την κουβέρτα σου απρόθυμη να σηκωθείς.



Αυτή η πρωινή νωχελικότητα σε κάνει πολλές φορές να αργείς στα ραντεβού σου, να είσαι αντιπαραγωγική, αναβλητική, χωρίς ενέργεια. Το ξυπνητήρι είναι φαινομενικά εχθρός σου. Με μια δεύτερη ματιά, όμως, θα δεις ότι τελικά μπορεί να είναι τελικά φίλος σου και να δώσει στην καθημερινότητά σου άλλο νόημα. Έρευνες δείχνουν ότι αν ξυπνάμε 2 ώρες πιο νωρίς από την συνηθισμένη ώρα πρωινού ξυπνήματος, θα δούμε μεγάλη διαφορά στην παραγωγικότητά μας εντός της ημέρας. 1) Θα απολαμβάνεις περισσότερο τα απόγευματά σου περισσότερο: Όταν ξυπνάς νωρίτερα το πρωί, προλαβαίνεις να κάνεις δουλειές που συνήθως άφηνες για το απόγευμα. Το να καθαρίσεις το σπίτι ή να πληρώσεις ένα λογαριασμό γιατί να το κάνεις τις ώρες που θα πρέπει να χαλαρώνεις; Το να σηκωθείς νωρίτερα το πρωί σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινή to-do list σου. 2) Πηγαίνεις για ύπνο νωρίτερα: Το να ξυπνάς νωρίτερα το πρωί είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να κοιμάσαι περισσότερο και καλύτερα το βράδυ. Η μέρα σου ξεκινά νωρίτερα και έτσι ξεκινούν νωρίτερα και οι υποχρεώσεις σου. Η κούραση της ημέρας θα αρχίσει να φαίνεται νωρίτερα και το κρεβάτι σου θα σε καλεί πιο νωρίς. 3)Θα βελτιώσεις την διατροφή σου: Τέλος στα λιπαρά σνακ που αποτελούν γρήγορη λύση όταν βιάζεσαι να φύγεις από το σπίτι το πρωί. Όταν ξυπνάς νωρίτερα προλαβαίνεις να φτιάξεις ένα πιο υγειινό πρωινό, πλούσιο σε βιταμίνες που θα αποτελέσει πολύ καλή εκκίνηση για την μέρα σου. Επίσης, ο χρόνος επαρκεί για να μαγειρέψεις κάτι και να το πάρεις μαζί σου ως κολατσιό. Θα δεις διαφορά στο σωματικό σου βάρος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



4) Θα μειώσεις την αργοπορία σου: Όταν ξυπνάς τελευταία στιγμή τις περισσότερες φορές αργοπορείς με αποτέλεσμα πολλές φορές να δείχνεις ασυνεπής και να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Την επόμενη φορά που θα πατήσεις «Αναβολή» στο ξυπνητήρι σου, σκέψου ότι στερείς από τον εαυτό σου, πολύτιμο, παραγωγικό χρόνο. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 15th, 2017 at 23:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.