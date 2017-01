3 χρόνια φυλακή στην εικονολήπτρια που κλώτσησε πρόσφυγες

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η Λάζλο βρισκόταν μαζί με άλλους δημοσιογράφους και εικονολήπτες στα σύνορα και κινηματογραφούσε την είσοδο των προσφύγων στην Ουγγαρία. Όταν είδε έναν άνδρα με ένα παιδί στην αγκαλιά να τρέχει για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ κλώτσησε και ένα παιδί.



Ο διαδικτυακός σταθμός N1TV, που εργαζόταν και ο οποίος πρόσκειται στο ακροδεξιό κόμμα Γιόμπικ, ανακοίνωσε ότι η Λάζλο απολύθηκε λόγω «απαράδεκτης συμπεριφοράς». Οι δικαστές έκριναν πως η συμπεριφορά της «έρχεται σε αντίθεση με τους κοινωνικούς κανόνες». Ο δικηγόρος της είχε υποστηρίξει ότι η Λάζλο προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της.



Όταν άκουσε την απόφαση η Λάζλο ξέσπασε σε δάκρυα, είπε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της ενώ σύμφωνα με την ίδια έχει ξεκινήσει μια «εκστρατεία μίσους» εναντίον της. Θα ασκήσει έφεση.

