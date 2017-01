Το iPhone 6 είναι εδώ: Λόγοι για να το αγοράσεις και λόγοι για να το αγνοήσεις

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μετά την παρουσίαση του iPhone 6 και του iPhone 6 Plus επικρατεί μια σύγχυση στους καταναλωτές… Την παρουσίαση του νέου μοντέλου έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τιμ Κουκ. Όπως τόνισε ο Κουκ κατά το άνοιγμα της εκδήλωσης, «σήμερα είμαστε χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την μεγαλύτερη εξέλιξη στα iPhones». Ακολούθως, υπογράμμισε ότι η εταιρεία παρουσιάζει ουσιαστικά δύο νέα κινητά, το iPhone 6 καθώς και την βελτιωμένη έκδοση iPhone 6 Plus.



Διευκρίνισε ότι πρόκειται για τα πιο λεπτά iPhones που έχουν βγει ποτέ στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, τo iPhone 6 έχει πάχος μόλις 6,9 χιλιοστά ενώ το iPhone 6 Plus έχει πάχος 7,1 χιλιοστά καθώς έχει μεγαλύτερη οθόνη. To iPhone 6 έχει οθόνη 4.7 ιντσών ενώ το iPhone 6 Plus έχει οθόνη 5.5 ιντσών. Αμφότερες οι εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με οθόνες Retina HD. Η ανάλυση οθόνης στο iPhone 6 είναι 1334×750 με 326 pixels ανά ίντσα ενώ αντίστοιχα στο iPhone 6 Plus η ανάλυση φτάνει τα 1920×1080 με 401 pixels ανά ίντσα. Η νέα συσκευή της Apple έχει ενσωματωμένη κάμερα 8MP. [Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ]. Να το πάρεις ή όχι; Και ας περάσουμε όμως στην σύγχυση… Ίσως φταίει η σύγκριση μεταξύ των δύο νέων μοντέλων της Apple, ίσως οι τιμές που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ίσως να φταίμε κι εμείς που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν τελικά τα δύο νέα iPhones αξίζουν τα λεφτά τους. Ας κάνουμε λοιπόν ένα crash test με τα υπέρ και τα κατά τους και ας ελπίσουμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα στο μυαλό μας.



Θα αγοράσουμε τα νέα iPhones γιατί: Έχουν εξαιρετικό design: Παρατηρούμε μια «επιστροφή» στης καμπύλες που ομολογουμένως μας είχαν λείψει στα τελευταία μοντέλα που ήταν άκρως τετραγωνισμένα.

Έχουν μεγαλύτερες οθόνες 4.7 και 5.5 ιντσών: Και φυσικά πολύ καλύτερη ανάλυση χρωμάτων που σίγουρα θα κάνει τη διαφορά από τα προηγούμενα μοντέλα. Ε, όπως και να το κάνουμε το μέγεθος… μετράει.

Ο νέος επεξεργαστής: Έχουν σαφώς καλύτερο επεξεργαστή που μας εξασφαλίζει μεγαλύτερες ταχύτητες, πιο καλή απόδοση και υποστηρίζει το νέο λειτουργικό iOS8.

Οι μπαταρίες αντέχουν περισσότερο: Ειδικά στην περίπτωση του iPhone5 οι καταναλωτές δήλωναν πλήρως απογοητευμένοι από την απόδοση της μπαταρίας, καθώς το τηλέφωνο με μια λογική χρήση απαιτούσε φόρτιση ημερησίως. Οι νέες μπαταρίες είναι σχεδιασμένες να αντέχουν πολύ περισσότερο.

Η κάμερα είναι σχεδιασμένη για φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας: Πράγμα που σημαίνει πως θα έχουμε νέες, καλύτερες και φωτεινότερες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης τραβηγμένες τόσο από την κεντρική, όσο και από τη μπροστινή κάμερα. Ετοιμαστείτε για selfies.

Νέες δυνατότητες στα SMS: Τα μηνύματά μας θα περιλαμβάνουν πλέον εκτός από κείμενο, φωνή, εικόνα, βίντεο και τοποθεσία.

Θα μπορείς να κάνεις πληρωμές απευθείας: Θα χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου σαν πιστωτική κάρτα με την υπηρεσία ApplePay. Βολικό και άμεσο.

Έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα: Ενώ όλα τα προηγούμενα μοντέλα κυκλοφορούσαν στις εκδόσεις των 16GB, 32GBκαι 64GB, τα νέα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα σε 16GB, 64GBκαι 128GB. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε 32 ολόκληρα Gbαγοράζοντας το μοντέλο των 64GBστην τιμή που θα παίρναμε εκείνο των 32GB και 64GB αγοράζοντας το μοντέλο των 128GB στην τιμή του μοντέλου των 64GB. Δεν θα αγοράσουμε τα νέα iPhones γιατί: Είναι πολύ μεγάλα: Και συνεπώς άβολα στη χρήση τους , αφού πλέον δε μιλάμε για τηλέφωνο αλλά για μίνι iPad.

Η τιμή τους ανεβαίνει κι άλλο: Θα είναι ακριβότερα από τα προηγούμενα μοντέλα ανάλογης χωρητικότητας κατά 100 ευρώ περίπου. Η ήδη υψηλή τιμή δηλαδή ανεβαίνει ακόμα περισσότερο και αναρωτιόμαστε που θα φτάσει.

Θα καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια: Ο νέος επεξεργαστής απαιτεί πολλή ενέργεια για να λειτουργήσει και να παρέχει τις δυνατότητες που υπόσχεται, πράγμα που σημαίνει μικρότερη διάρκεια της μπαταρίας.

Ο νέος επεξεργαστής απαιτεί πολλή ενέργεια για να λειτουργήσει και να παρέχει τις δυνατότητες που υπόσχεται, πράγμα που σημαίνει μικρότερη διάρκεια της μπαταρίας. Η υπηρεσία Apple Pay δεν είναι επιβεβαιωμένα ασφαλής: Αν καταφέρνεις να εκτεθείς και να δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά σου δεδομένα μέσω του iCloud, φαντάσου τι μπορείς να πάθεις από το Apple Pay που θα έχει πλήρη έλεγχο των πιστωτικών καρτών σου. Η απόφαση δική σας… koolnews loading…

