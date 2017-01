Σχεδόν κανείς δεν αγοράζει πλέον PC και laptop -Δουλεύουν με tablet και smartphone

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Για πέμπτο συνεχόμενο έτος, οι πωλήσεις επιτραπέζιων και φορητών προσωπικών υπολογιστών (PCs και laptops) εμφάνισαν μείωση κατά περίπου 6% το 2016. Η πτώση της αγοράς είχε ξεκινήσει το 2012 και δεν έχει σταματήσει έκτοτε.



Τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας ερευνών Gartner δείχνουν ότι πέρυσι πωλήθηκαν παγκοσμίως 269,7 εκατομμύρια PC, κατά 6,2% λιγότερα από το 2015.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της εταιρείας ερευνών IDC, το 2016 οι πωλήσεις PC έφθασαν τα 260 εκατομμύρια περίπου, εμφανίζοντας μείωση 5,7% έναντι του 2015. «Η στασιμότητα στην αγορά προσωπικών υπολογιστών συνεχίσθηκε και στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, καθώς οι πωλήσεις κατά την περίοδο των εορτών ήσαν γενικά χαμηλές, εξαιτίας της θεμελιώδους αλλαγής στη συμπεριφορά των αγοραστών», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής Μικάκο Κιταγκάβα της Gartner, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Αν και υπάρχει αυξημένη ζήτηση για νέα καινοτόμα μηχανήματα, όπως οι υβριδικοί φορητοί υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη τύπου «τάμπλετ», δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση της ζήτησης για τα παραδοσιακά μοντέλα, σύμφωνα με τη Gartner. Ακόμη, καθώς οι χρήστες χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα μικρές φορητές συσκευές (ταμπλέτες, έξυπνα κινητά κ.α.), καθυστερούν να ανανεώσουν τον επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή τους, επειδή κάνουν πλέον πιο αραιή χρήση από ό,τι στο παρελθόν.

Από την άλλη όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, οι καταναλωτές εμφανίζουν πια ένα κορεσμό όσον αφορά τα tablets και τα smartphones, με συνέπεια να διακρίνεται μια τάση σταθεροποίησης ακόμη και μικρής ανάκαμψης μελλοντικά- στην αγορά PCs και laptops.



Η κινεζική Lenovo παρέμεινε και το 2016 στην κορυφαία θέση στη διεθνή αγορά PC, ακολουθούμενη από τις αμερικανικές HP και Dell. Και οι τρεις εταιρείες αύξησαν τα μερίδιά τους κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την IDC και τη Gartner. ΑΠΕ-ΜΠΕ



