Σούπερ Λίγκα: Όλα μηδέν στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ – Στη 2η θέση Αστέρας και Πανιώνιος

Ιανουάριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σε ένα ντέρμπι που θα ξεχαστεί εύκολα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις με τη μεταξύ τους «λευκή» ισοπαλία στη Λεωφόρο (Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0) στα πλαίσια της εξ αναβολής 11ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Το αποτέλεσμα αυτό δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες, αφού οι «πράσινοι» έπεσαν από τη δεύτερη θέση, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν ευκαιρία να ανέβουν στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ.



Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, η Ξάνθη επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα στον πρώτο χρονικά αγώνα της ημέρας (Ξάνθη – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0). Εντυπωσιακή νίκη πανηγύρισε ο Αστέρας, ο οποίος συνέτριψε τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη (Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 4-1), ενώ ένα πολύ σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε στην έδρα του Ατρομήτου ο Πανιώνιος που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση μαζί με την Ξάνθη (Ατρόμητος – Πανιώνιος 1-2). Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής: ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1

Ηρακλής-Κέρκυρα (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ) Βέροια-Λεβαδειακός 2-0

(35΄ Μίλιεβιτς, 46΄ Καπετάνος) Πλατανιάς-Ολυμπιακός 2-2

(36΄ Γιακουμάκης, 39΄ πέν. Μανούσος – 4΄, 13΄ Ιντέγε)



ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ) Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

(22΄ Σολτάνι, 88΄ Γιουνές) Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 4-1

(38΄, 49΄ Στανισάβλιεβιτς, 42΄ πεν. Μάσα, 58΄ Τσουκαλάς – 9΄ Μουνιός) Ατρόμητος-Πανιώνιος 1-2

(49΄ πεν. Ούμπιδες – 24΄ Μπεν, 59΄ Σαββίδης) Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Ολυμπιακός 38

Πανιώνιος 28

Ξάνθη 28

Παναθηναϊκός 26

ΑΕΚ 22

ΠΑΣ Γιάννινα 22

Πλατανιάς 21

Ατρόμητος 21

ΠΑΟΚ 20 -14αγ.

Αστέρας Τρίπολης 18

Παναιτωλικός 16

Κέρκυρα 13 -14αγ.

ΑΕΛ 13 -14αγ.

Λεβαδειακός 12

Βέροια 11 -14αγ.

Ηρακλής 7 -13αγ. * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς δολ,αμπε

