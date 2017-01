Σάλος στις ΗΠΑ για τις αρβύλες με τις σβάστικες στις σόλες

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Σάλος ξέσπασε στις ΗΠΑ όταν διαπιστώθηκε ότι το νέο μοντέλο μιας διάσημης μάρκας αρβύλων έχει χαραγμένες σβάστικες στις σόλες του, γεγονός που ανάγκασε τους κατασκευαστές να αποσύρουν το προϊόν από τα ράφια.



Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρβυλο τύπου Polar Box αφήνει πίσω του σημάδια από σβάστικες, διαπίστωσε ένας χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Reddit, ο οποίος ειδοποίησε την εταιρία Conal International Trading που έχει την έδρα της στην Καλιφόρνια. Οπως αναφέρει η Ουασιγκτον Ποστ, η εταιρία ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αποσύρεται από την αγορά και ζήτησε συγγνώμη στους πελάτες της, λέγοντας ο σχεδιασμός της σόλας δεν είχε καμία σκοπιμότητα, τονίζοντας μάλιστα ότι το λάθος έγινε από το εργοστάσιο της εταιρίας στην Κίνα. “Ποτέ δεν θα κάναμε κάτι για να προκαλέσουμε το φυλετικό μίσος. Δεν προάγουμε το μίσος στην εταιρία μας” αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.



