Παραλία στην Γερμανία γέμισε με δωράκια kinder έκπληξη

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Πως μπορεί η απώλεια 5 κοντέινερ να γεμίσει μία παραλία με δωράκια; Η απάντηση είναι απλή.



Ένα εμπορικό πλοίο κατά την διάρκεια του ταξιδιού λόγω της θαλασσοταραχής έχασε 5 κοντέινερ που ήταν γεμάτα με σοκoλάτες Kinder έκπληξη. Φυσικά, η παραμονή τους στο νερό είχε ως αποτέλεσμα η σοκολάτα να λιώσει, αλλά τα δωράκια που είχαν στο εσωτερικό τους να ξεβραστούν στην παραλία του νησιού Langeoog της Γερμανίας, όπως μπορείτε να δείτε και στο video…



