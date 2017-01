Μπάσκετ Γ Εθνική: Νικόπολη Πρέβεζας-Πρωτέας Γρεβενών 69-49 – Ολα τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Ιανουάριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Ήττα, εκτός έδρας, για την ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών από την Νικόπολη Πρέβεζας με σκορ 69-49, στην 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος του Βορρά της Γ Εθνικής κατηγορίας. Δείτε τα υπόλοιπα αποτελέσματα Βίκος Ζαγοροχώρια-ΓΣ Ελίμειας 60-81

Διόσκουροι Κοζάνης-ΑΓΣ Ιωαννίνων 91-64

Αριστοτέλης Φλώρινας-ΓΑΣ Μελίκης 70-76

ΓΣ Φαρσάλων-Απόλλων Καλαμαριάς 100-73

ΠΣ Ευκαρπίας-Αιγινιακός 90-70

Εύαθλος Πολυκάστρου-Τιτάνες Παλαμά 58-68







Τα φύλλα αγώνων:

ΒΙΚΟΣ ΖΑΧΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΕΛΙΜΕΙΑ 60-81

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-23, 29-44, 40-56, 60-81

Διαιτητές: Ξέρας-Γκέκας

ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ (Παπαγγέλης): Μιχαήλ 6, Κιμισκίδης, Κάκος, Βάτσιος 4, Αντωνίου 3, Τάσσης, Τώνης, Εξαρχόπουλος 17 (2), Τζοβάρας 16 (1), Νικηφορίδης 2, Λάμπρου 2, Γιωτάκης 10.

ΕΛΙΜΕΙΑ (Τσεπούρας): Μαδίκας, Μαλούτας 3 (1). Δημόπουλος 25 (4), Βλάχος, Γιαπίστας, Τσεπούρας 4, Κατσέλας 2, Τσιαούσης 8 (1), Μαλιούρας 6 (1), Μακρής 15 (1), Νικολάου 18.



ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΓΣΙ 91-68

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 58-35, 79-51, 91-68

Διαιτητές: Πετανίδου-Αγραφιώτης Ι.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. (Χωλόπουλος): Γκοβεδάρος 3 (1), Σισμανης 18 (5), Σκορδάρης 6 (2), Ντόβας 11 (2), Γκουτζιομήτρος 8 (1), Μαυρίδης 14, Ζολώτας 14, Γκλιάνης 5 (1), Κυριαζάκος 2, Μανακίτσας, Καρανώτας Τ. 1, Καρανώτας Σ. 9

ΑΓΣΙ(Τσουκανέλης): Γεωργίου 8, Τσίγκας, Μπαρτζώκας 13, Μουζακίτης 11 (2), Τσίμας, Καννής, Καρασίμος 10 (1), Θώδης 4, Μάκης, Πρέντζας 2, Φίλιος 3, Αυγερινός 13 (2). ΕΥΑΘΛΟΣ – ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 58-68

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-23, 32-32, 40-55, 58-68

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χ.-Τσιοπάνος Ι.

ΕΥΑΘΛΟΣ (Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος 11 (2), Ημερίδης 12 (1), Βαρβούτας, Ζεμπεκίδης, Κηρύκος 3 (1), Χατζόπουλος 4, Βλέτσης, Πολυχρονιάδης, Τσελέκης 9, Σιδηρόπουλος 5, Γιαμπατζίδης, Κούτουλας 14 (2).

ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ(Φόρος): Μπιζιώτης 2, Πανάρας 25 (3), Αργύρης 8 (1), Γεωργαντζάς 12 (1), Παπαϊωάννου 14, Δερμιτζάκης 2, Αρχοντής, Φαλιάκης Σ., Αντωνίου, Μούμογλου 5, Χατζής. ΕΥΚΑΡΠΙΑ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 90-70

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-16, 43-40, 67-60, 90-70

Διαιτητές: Παργιανόπουλος-Δολγύρας

ΕΥΚΑΡΠΙΑ (Νίκου): Ψευτογκάς 9 (3), Πούλιος, Κολότσιος 4, Θεοδωρόπουλος 5 (1), Κοσμίδης 13 (1), Χατζηπαππάς 2, Γαϊτάνης 13 (3), Χολέβας 20, Βενετίδης 2, Απιδόπουλος 4, Ουλουσίδης 8, Γκαβέζος 10.

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Λοτζανιώτης): Κατσιάνος 26 (3), Μωυσίδης 2, Παρίσης, Παουλεάνου 15 (2), Αργυρόπουλος 12 (2), Κιρκιντζώτης 4, Πεχλιβάνος, Τσουτσούκας 11, Κοντόπουλος. Η βαθμολογία 1) ΓΣ Ελίμειας 21 791-662 129

2) ΓΣ Φαρσάλων 20 882-725 157

3) Τιτάνες Παλαμά 19 838-713 125

4) Διόσκουροι Κοζάνης 19 816-692 124

5) Νικόπολη Πρέβεζας 19 800-729 71

6) ΑΓΣ Ιωαννίνων 17 768-783 -15

7) ΓΑΣ Μελίκης 17 761-787 -26

8) ΠΣ Ευκαρπίας 15 764-787 -23

9) Εύαθλος Πολυκάστρου 15 697-723 -26

10) Πρωτέας Γρεβενών 15 677-715 -38

11) Απόλλων Καλαμαριάς 14 775-832 -57

12) Αριστοτέλης Φλώρινας 13 651-728 -77

13) Βίκος Ζαγοροχώρια 13 585-755 -170

14) Αιγινιακός 13 651-825 -174 *Οι Τιτάνες Παλαμά ξεκίνησαν με -1 λόγω τιμωρίας από το περσινό πρωτάθλημα



Η επόμενη αγωνιστική (13η, 18/1) ΓΑΣ Μελίκης-Πρωτέας Γρεβενών

ΓΣ Ελίμειας-Εύαθλος Πολυκάστρου

Αριστοτέλης Φλώρινας-ΓΣ Φαρσάλων

Τιτάνες Παλαμά-Διόσκουροι Κοζάνης

Απόλλων Καλαμαριάς-Βίκος Ζαγοροχώρια

ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΠΣ Ευκαρπίας

Αιγινιακός-Νικόπολη Πρέβεζας

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 15th, 2017 at 21:08 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.