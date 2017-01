Μαζική κάθοδος γερμανών τουριστών στην Ελλάδα αναμένεται το καλοκαίρι

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

«Πολλοί Γερμανοί που δεν έκαναν διακοπές πέρυσι, κλείνουν φέτος τα πακέτα τους πιο νωρίς», oπως εξηγεί ο Ζεμπάστιαν Έντελ της Tui, ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους της Γερμανίας και τον μεγαλύτερο όσον αφορά ταξίδια προς την Ελλάδα. Οι κρατήσεις κατά την έναρξη της «καυτής» φάσης του Ιανουαρίου κινούνται ήδη σε υψηλότερα επίπεδα από την περασμένη χρονιά. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι καταρχήν οι παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί της Μεσογείου και κυρίως η Ελλάδα, όπως αναφέρει ο τουριστικός όμιλος.



Με τον αριθμό των κρατήσεων από τη Γερμανία να εμφανίζεται αυξημένος κατά 41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, η Ελλάδα είναι κατά την έναρξη της φετινής σεζόν το φαβορί στην Tui και κινείται ήδη στα περσινά πολύ καλά επίπεδα. Έπειτα από πολλά χρόνια η Ελλάδα κατάφερε πέρυσι να αναρριχηθεί και πάλι στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, ακολουθώντας την Ισπανία και αφήνοντας πίσω της την Τουρκία στην τρίτη θέση. Για το ερχόμενο καλοκαίρι ο τουριστικός όμιλος έχει διευρύνει σε μεγάλο βαθμό την προσφορά του, έχοντας συμπεριλάβει νέα ξενοδοχεία αλλά και νέους προορισμούς. Στα ιδιαίτερα δημοφιλή νησιά Κρήτη, Ρόδο και Κω η προσφορά έχει αυξηθεί κατά 40%. Επιπλέον, ξεκινούν νέες πτήσεις για την Κω από Ανόβερο, Νυρεμβέργη, Στουτγάρδη και Βασιλεία και από Βερολίνο-Σένεφελντ για Κρήτη και Ρόδο. Οι βασικοί λόγοι για την κατακόρυφη αυτή αύξηση της ζήτησης για πακέτα διακοπών στην Ελλάδα σχετίζονται αναμφίβολα και με τις δραματικές εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία και κυρίως τον κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων. Εντούτοις δεν είναι ο μόνος λόγος. Όπως είπε προς την Deutsche Welle η εκπρόσωπος Τύπου της Tui Άνγια Μπράουν, τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα στο πεδίο του τουρισμού, τόσο από την πλευρά των ξενοδόχων όσο και από την ίδια την Tui που έχει προχωρήσει σε πολυάριθμες νέες συνεργασίες.



Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η ζήτηση και για την Ισπανία που είναι ο δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός των Γερμανών και η οποία «βούλιαξε» πέρυσι από τουρίστες, ενώ κατακόρυφη αύξηση καταγράφει η ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια, με το Μεξικό να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων με +71%. thetoc loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 15th, 2017 at 12:24 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.