Πτολεμαΐδα: Καφενείο μοιράζει «πτυχία καφενόβιου»

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Δε φτάνει να λες ότι είσαι καφενόβιος, πρέπει να είσαι και σε θέση να το αποδείξεις. Αυτό σκέφτηκε ο κ. Βασίλης Πουλασικίδης, ιδιοκτήτης καφενείου, επί της οδού 25ης Μαρτίου 26, στην Πτολεμαίδα, ο οποίος, θέλοντας να επιβραβεύσει τους πελάτες του, σκέφτηκε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό τρόπο, για να καθιερώσει, από φέτος, πτυχία καφενόβιων, προσφέροντάς τα, αποκλειστικά, από το καφενείο του. Έτσι δημιούργησε ένα υπόδειγμα πτυχίου, στο οποίο, ο καθένας, με βάση τις επιδόσεις του σε διάφορες ψυχαγωγικές δράσεις, που λαμβάνουν χώρα στο καφενείο του, βαθμολογείται αντιστοίχως.



Όπως λέει, αστειευόμενος, ο ίδιος, στο kozan.gr: «Από φέτος το καφενείο μας, σε συνεργασία με το υπουργείο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΠΙΡΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΦΑΣ» θα απονέμει «πτυχία», στους αριστούχους όλης της χρόνιας που αγωνίζονται σε διάφορα «αγωνίσματα», ενώ στις αρχές Ιουνίου θα καθιερώσουμε γραπτές εξετάσεις».



Στην ερώτησή, αν άρεσε στους πελάτες του, η ιδέα των «πτυχίων», απαντά: «Το καφενείο για πολλούς ανθρώπους είναι το δεύτερο σπίτι τους, γι’ αυτό, κατά καιρούς, προσπαθώ να κάνω οτιδήποτε μπορώ, για να περνούν όσο γίνεται πιο ευχάριστα την ώρα τους, όσοι μας επισκέπτονται. Ασφαλώς όλα αυτά, με τα πτυχία κτλ., είναι στο πλαίσιο του χιούμορ και με σκοπό τα πειράγματα μεταξύ μας. Σαφώς λοιπόν και τους άρεσε η ιδέα των «πτυχίων» και γελάμε πολύ με αυτά. Άλλωστε μόνο το χιούμορ μας απέμεινε και το καφενείο, τουλάχιστον το δικό μας, είναι ένας χώρος στον οποίο εγγυόμαστε ότι δεν πλήττεις.» kozan loading…

