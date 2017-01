Mετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος: Νέο κύμα κακοκαιρίας με χιονοπτώσεις και στα πεδινά -Πού και πότε θα χτυπήσει (video)

Ιανουάριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για νέο κύμα κακοκαιρίας με σφοδρές χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook το νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει από την Κυριακή το απόγευμα-βράδυ και θα διαρκέσει καθόλη τη Δευτέρα με χιονοπτώσεις και την Τρίτη, με χιονοπτώσεις και καταιγίδες καθώς η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ηπειρωτική Ελλάδα, μεταξύ άλλων περιοχών και την Αττική αλλά από υψόμετρα 650 με 700 μέτρα και πάνω Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου στο Facebook: «ΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Επιδείνωση του καιρού : Κυριακή από τις 6-7 το απόγευμα και στη συνέχεια Κυριακή απόγευμα-βράδυ : Γενικευμένες χιονοπτώσεις (κατά τόπους πυκνές) σε όλα τα ορεινά της Πελοποννήσου από τα 900 μέτρα υψόμετρο. Κατά τη διάρκεια των φαινομένων και καθώς η ώρα πλησιάζει στις 9-10 οι χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο (Αρκαδία, Αχαία, Κορινθία) θα εκδηλώνονται από τα 700 μέτρα και υψηλότερα, τοπικά ίσως και από τα 600 μέτρα αντίστοιχα. Κυριακή μεσάνυχτα: Χιονοπτώσεις κατά τόπους αρκετά πυκνές σε όλη την Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου και του νομού Αττικής) από τα 650-700 μέτρα και υψηλότερα. Στην κεντρική Στερεά (κυρίως Φθιώτιδα και Φωκίδα) θα εκδηλώνονται χιονοπτώσεις από τα 400-450 μέτρα. Στην Πελοπόννησο θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις από τα υψόμετρα που σας προανέφερα.



Δευτέρα μέσα στη νύχτα και πριν το ξημέρωμα: Γρήγορα θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται χιονοπτώσεις στην Ήπειρο από τα 400-450 μέτρα, στη Θεσσαλία από τα 450-500 μέτρα (τοπικά στα κεντρικά και δυτικά της Θεσσαλίας ακόμη και σχεδόν στα πεδινά), στην δυτική Μακεδονία παντού και στα δυτικά της κεντρικής Μακεδονίας (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία) σχεδόν και στα πεδινά-παραθαλάσσια. Στην Πελοπόννησο και την Στερεά θα συνεχιστούν οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα που σας ανέφερα στην προηγούμενη παράγραφο. Δευτέρα από το πρωί έως το απόγευμα-βράδυ: Τοπικές χιονοπτώσεις (κατά βάση ασθενείς ή το πολύ έως και μέτριας έντασης) από τα 150-200 μέτρα στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία (Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών). Στις κεντρικές και βόρειες γεωγραφικά περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας όμως θα χιονίζει κατά τόπους και στα πεδινά. Από τις μεσημεριανές ώρες οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά βάση ισχυρές έως και πολύ ισχυρές και θα εκδηλώνονται έως και τα πεδινά-παραθαλάσσια σε αρκετές των περιπτώσεων. Προσοχή στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αλλά και στα υψόμετρα κάτω από αυτά που σας προανέφερα θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες ή το πολύ χιονόνερο. Την Τρίτη θα επηρεάζονται από χιονοπτώσεις κατά διαστήματα περίπου τα ίδια διαμερίσματα αλλά τα υψόμετρα χιονοπτώσεων θα ανέβουν λόγω της μικρής ανόδου της θερμοκρασίας. Επομένως θα εκδηλώνονται περισσότερες βροχοπτώσεις ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές με αποτέλεσμα να λιώσουν απότομα τα χιόνια. Θα ακολουθήσει και άλλη ανακοίνωση για την Τρίτη. Προσοχή : Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει ενδεχόμενο διαφοροποίησης των υψομέτρων. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή με τις παρούσες συνθήκες εγκλωβισμού ψύχους. Επομένως ίσως υπάρξουν και εκπλήξεις. Την Κυριακή το απόγευμα θα γνωρίζουμε για τυχόν μικρές αλλαγές στα υψόμετρα χιονοπτώσεων. Υ.Γ.(1) : Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, για ποιο λόγο μέχρι τώρα, δεν έχω ακούσει ή δει ανακοινώσεις από κάποια δελτία ειδήσεων ή συναδέλφους που θα έπρεπε να βγουν «μπροστά» και να ενημερώσουν τους πολίτες. Επειδή δεν θα χιονίσει στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν αντιμέτωποι για άλλη μια φορά με τα πυκνά χιόνια. Υ.Γ.(2) : Τη Δευτέρα η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη θα είναι οριακή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα χιονίσει από τα 100-150 μέτρα και υψηλότερα. Δεν σημαίνει όμως ότι βαδίζοντας προς την έναρξη των φαινομένων δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές, είτε προς το θετικότερο (ίσως και για λίγο χιονοπτώσεις), είτε και προς το αρνητικότερο (χιονόνερο η βροχή)».





This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 15th, 2017 at 07:20 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.