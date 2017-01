Δωδεκάχρονος έβγαλε όπλο σε κορίτσι γιατί δεν του έδωσε κοτομπουκιά

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα





Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, σε κατάστημα McDonald’s. Ο ανήλικος εξοργίστηκε όταν το κορίτσι αρνήθηκε να του δώσει το φαγητό της, την ακολούθησε όταν έφυγε από το μαγαζί και όταν έφτασε σε κοντινό σταθμό του Μετρό, έβγαλε ένα όπλο και το έβαλε στο κεφάλι της. Εκείνη, απομάκρυνε το όπλο και επιβιβάστηκε στην αμαξοστοιχία, ενώ ο ανήλικος συνελήφθη από την αστυνομία.



Το τμήμα της Νέας Υόρκης επισημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη το όπλο και δεν έχει εξακριβωθεί εάν ήταν αληθινό ή ρέπλικα. Το αγόρι αφέθηκε ελεύθερο μία ημέρα αργότερα, ενώ η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια. ethnos loading…

