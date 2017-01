Γ’ Εθνική Μπάσκετ: Επιστροφή στην δράση για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας – Το πρόγραμμα

Ιανουάριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την αναβολή της περασμένης εβδομάδας, οι ομάδες της Γ’ Εθνικής Μπάσκετ επιστρέφουν στα παρκέ, για το πρώτο του παιχνίδι στο 2017. Στον 3ο Όμιλο, οι σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας θα πέσουν στη «μάχη» της 12ηςαγωνιστικής. Η πρωτοπόρος Ελίμεια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Βίκο Ζαγοροχώρια, ενώ η ομάδα των Διόσκουρων Κοζάνης θα υποδεχτεί το ΔΑΚ Κοζάνης τα Ιωάννινα. Από την άλλη ο Πρωτέας Γρεβενών έχει εκτός έδρας αποστολή απέναντι στη Νικόπολη Πρεβέζης, με τον Αριστοτέλη Φλώρινας να φιλοξενεί στην έδρα του τον ΓΑΣ Μελίκης.



Αναλυτικά το πρόγραμμα: Γ’ Εθνική Μπάσκετ (3ος Όμιλος – 12η Αγωνιστική) Κυριακή 15 Ιανουαρίου (17:00) Βίκος Ζαγοροχώρια – Γ.Σ. Ελίμειας Διόσκουροι Κοζάνης – Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων Αριστοτέλης Φλώρινας – ΓΑΣ Μελίκης Νικόπολη Πρέβεζας – Πρωτέας Γρεβενών Γ.Σ. Φαρσάλων – Απόλλων Καλαμαριάς Εύαθλος Πολυκάστρου – ΓΣ Τιτάνες Παλαμά Π.Σ. Ευκαρπίας – Αιγινιακός Η Βαθμολογία έως τώρα: ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Γ.Σ. Ελίμειας 19 2 Γ.Σ. Φαρσάλων 18 3 Τιτάνες Παλαμά 17 4 Διόσκουροι Κοζάνης 17 5 Νικόπολη Πρεβέζης 17 6 Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων 16 7 Μελίκη 15 8 Πρωτέας Γρεβενών 14 9 Εύαθλος Πολυκάστρου 14 10 Απόλλωνας Καλαμαριάς 13 11 Π.Σ. Ευκαρπίας 13 12 Αιγινιακός 12 13 Αριστοτέλης Φλώρινας 12 14 Βίκος Ζαγοροχώρια 12

