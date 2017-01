Βόλεϊ Κορασίδων ΕΣΠΕΜ: Γ.Σ. Κοζάνης – Αστέρας Γρεβενών 1-3 – Φωτογραφίες και ΒΙΝΤΕΟ

Ιανουάριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ήττα με σετ 3-1 γνώρισε η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Κοζάνης, από τον Αστέρα Γρεβενών, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ρεπορτάζ: Τσαρτσιανίδης Χρήστος – www.top-sport.gr Το παιχνίδι ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Βόλεϊ των Κορασίδων της ΕΣΠΕΜ.

Ο Γ.Σ. Κοζάνης φιλοξένησε στο ΔΑΚ Κοζάνης τον Αστέρα Γρεβενών, παίρνοντας μάλιστα και το πρώτο σετ της αναμέτρησης. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, αφού οι παίκτριες της ομάδας των Γρεβενών με «καθολική» αντεπίθεση πήραν τα υπόλοιπα τρία σετ του παιχνιδιού, κερδίζοντας τελικά το ματς. Οι Κορασίδες του κύριου Τιτέλη, έδειξαν αγχωμένες καθ’ όλη την διάρκεια των τεσσάρων σετ, κάνοντας πάρα πολλά λάθη σε όλες τις γραμμές. Από την άλλη ο Αστέρας Γρεβενών ήταν πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του, βγάζοντας ανά διαστήματα πολύ όμορφες φάσεις. Τα σετ: 25-17, 17-25, 14-25, 21-25

Οι συνθέσεις των ομάδων: Γ.Σ. Κοζάνης: (Τιτέλης) Μαγγιρίδου, Κακουλίδου, Ράπτη, Παφίλη, Τότσκα, Τσουτζίδου, Παπαζήση, Κανινα, Παπαδημητρίου, Ζυμάρα, Μακρυανίδου, Δύντσκου, Μαυροματίδου, Ντερου< Αστέρας Γρεβενών: (Τσιμπέρης) Τζουβάρα, Παναγιωτίδου, Κολύδα, Χάτσιου, Τζήμου, Τριμιντζιού, Χατζηγεωργιάδη, Καραγιάννη Ε., Καραγιάννη Φ., Αμανατιάδου, Τσουκαλά

Δείτε τις φωτογραφίες του top-sport.gr:



Περισσότερες φωτογραφίες εδώ



