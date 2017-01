Αποκαλύφθηκε ότι το Facebook δουλεύει σε τεχνολογία που θα μπορεί να ελέγχει την σκέψη!

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η μυστική μέχρι τώρα νέα έρευνα που το Facebook πραγματοποιεί από πέρυσι, είναι η τεχνολογία «brain-computer interface”, δηλαδή η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ανθρώπινου εγκεφάλου και ενός ηλέκτρονικού υπολογιστή! Κάτι σαν… τηλεπάθεια σαν να λέμε.









Το Facebook αρχικά «προδώθηκε» από τις αγγελίες που έβαζε νέες θέσεις εργασίας. Στην ουσία ζήταγε άτομα για να την ομάδα του Facebook που θα δουλέψουν στο Κτίριο 8, πάνω σε ένα έργο που περιλαμβάνει «νευροαπεικόνιση» και «ηλεκτροφυσιολογικές αναλύσεις δεδομένων» για να δημιουργήσουν μια «πλατφόρμα επικοινωνίας του μέλλοντος» όπως χαρακτηριστικά έγραφε. Συγκεκριμένα το Facebook έψαχνε για έναν μηχανικό υπολογιστών με Ph.D. στις νευροεπιστήμες. καθώς επίσης και έναν μηχανικό ο οποίος να μπορεί να αναπτύξει αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος ήχου για μια «πλατφόρμα επικοινωνίας και πληροφορικής για το μέλλον». Αυτά ήταν επί λέξη τα χαρακτριστικά που ζήταγε το Facebook να έχουν οι υποψήφιοι! Άλλες καταχωρήσεις του Facebook αναζητούν μηχανικούς, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν «νέες τεχνολογίες μη επεμβατικής νευροαπεικόνισης», αλλά και τη δημιουργία «ρεαλιστικών και καθηλωτικών απτικών εμπειρίών». Η νευροαπεικόνιση είναι ένας προηγμένος επιστημονικός τομέας που μέσω των σαρώσεων των οποίων πραγματοποιεί, προσπαθεί να κατανοήσει τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η οπτική τεχνολογία από την άλλη, προσομοιώνει την αίσθηση της αφής με τους υπολογιστές. Το Facebook φαίνεται ήδη να έχει στο δυναμικό του τον Mark Chevillet, έναν επιστήμονα- ταλέντο στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, ενώ πρόσφατα ο διευθυντής προγράμματος της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Johns Hopkins της Βαλτιμόρης, εντάχθηκε στο Facebook τον περασμένο Σεπτέμβριο ως «τεχνικός επικεφαλής του έργου».. Το Facebook ασφαλώς αρνήθηκε να σχολιάσει όλα όσα αποκάλυψε το Business Insiderι, αλλά το 2015 ο CEO του και ιδρυτής, Mark Zuckerberg είχε πει ότι η εταιρεία του κάποια στιγμή θα μπορούσε να αναπτύξει κάποια συσκευή «τηλεπαθητικής επικοινωνίας» που θα ελέχγεται πλήρως από τον ανθρώπινο εγκέφαλο!. «Μια μέρα, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να στείλουμε τις σκέψεις μας απευθείας σε μια συσκευή με τη χρήση της τεχνολογίας», είχε πει συγκεκριμένα ο Zuckerberg τον Ιούνιο του 2015 σε ένα συνέδριο για νέες τεχνολογίες. «Απλά δεν ξέρω αν εσείς και οι φίλοι σας θα είστε σε θέση να το αντιμετωπίσετε» πρόσθεσε γελώντας. Λέτε; gazzetta







