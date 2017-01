Έτσι θα μοιάζει η Γη σε 250 εκατομμύρια χρόνια

Ιανουάριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Οι ωκεανοί θα εξαφανιστούν και μια νέα μεγάλη ήπειρος θα κάνει την εμφάνισή της, η οποία θα ονομάζεται Αμάσια (Amasia). Αυτή θα είναι η μορφή που θα έχει η Γη σε 250 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Yale σε συνεργασία με Ιάπωνες συναδέλφους τους.



Η έρευνα βασίζεται σε μια θεωρία που ονομάζεται Orthoversion, βάση της οποίας Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Αμερική θα ενωθούν δημιουργώντας την Αμάσια ενώ παράλληλα, η Καραϊβική Θάλασσα και ο Αρκτικός Ωκεανός θα εξαφανιστούν. Πιστεύεται ότι όταν μια υπερήπειρος σπάει, τα μικρότερα τμήματα αρχικά απομακρύνονται, αλλά τελικά θα ενωθούν και πάλι εξαιτίας της κίνησης των τεκτονικών πλακών. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό journal Nature, η Αμερική θα βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρώπη και την Ασία. Όταν γίνουν αυτά και η ξηρά κυριαρχήσει επί του υγρού στοιχείου τότε θα έχουμε τη νέα υπερήπειρο, δήλωσε ο Δρ. Ross Mitchel επικεφαλής της έρευνας.



Η τελευταία φορά που διαμορφώθηκε μια υπερήπειρος ήταν πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και ονομάστηκε Παγγαία. Άρχισε να σπάει και κατέληξε στις επτά ηπείρους που γνωρίζουμε σήμερα με τη γέννηση του Ατλαντικού Ωκεανού. protothema loading…

