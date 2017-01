Paleo Diet: Τι θα συμβεί στον οργανισμό σας εφαρμόζοντας τη δίαιτα των ανθρώπων των σπηλαίων;

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Μπήκε στις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Google για το 2013 και εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς δίαιτες παγκοσμίως. Ο λόγος γίνεται για την Παλαιολιθική Δίαιτα – Paleo Diet ή τη Δίαιτα των Σπηλαίων.



Από τη Τζουλιάννα Καρνέζη, Διατροφολόγο του Jenny.gr Πρόκειται για μια δίαιτα που προτείνει να τρώμε όλα όσα έτρωγαν και οι άνθρωποι των σπηλαίων. Και επειδή πολλά λέγονται και γράφονται για τη συγκεκριμένη δίαιτα, αποφάσισα να την ακολουθήσω για ένα μήνα. Εδώ θα μάθετε τι μου συνέβη. Πριν αρχίσω να αναλύω τη δοκιμασία μου, θα εξηγήσω τι είναι η Παλαιολιθική Δίαιτα. Η θεωρία της βασίζεται ότι η διατροφή που ακολουθούσαν οι άνθρωποι των σπηλαίων ήταν πιο υγιεινή και διατηρούσε το χαμηλό βάρος. Το περιεχόμενο της βασίζεται στην κρεατοφαγία, αφού αυτή ήταν η διατροφή που ακολουθούσαν οι πρωτόγονοι κυνηγοί. Επιτρέπεται η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, πουλερικών, ψαριών, αυγών, φρούτων, λαχανικών και ωμών καρπών. Ενώ απαγορεύονται τα έλαια, το αλκοόλ, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά, τα δημητριακά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα γλυκά, τα αναψυκτικά και τα λιπαρά ή και επεξεργασμένα κρέατα. Θέλω να επισημάνω ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλές εκδοχές, αλλά ο βασικός κανόνας είναι το ότι πρέπει να τρεφόμαστε όπως ακριβώς τρέφονταν οι πρόγονοι μας την Παλαιολιθική περίοδο, πριν δηλαδή αναπτυχθεί η γεωργία. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη δίαιτα δεν είναι και πολύ εύκολη αφού περιορίζει μια μεγάλη γκάμα τροφίμων. Έτσι πριν την αρχίσω, πέρασα μια ολόκληρα μέρα όπου έψαχνα συνταγές που να βασίζονται στα επιτρεπόμενα τρόφιμα. Και η πρώτη εντύπωση ήταν θετική, αφού υπήρχαν αρκετές επιλογές και ένιωσα ότι θα ήταν μια ωραία διατροφική αλλαγή. Όσο, όμως, περνούσαν οι ημέρες διαπίστωσα ότι η Παλαιολιθική Δίαιτα, ενώ υπόσχεται απώλεια κιλών, δεν έχει καμία σύσταση για τις μερίδες. Ήμουν ελεύθερη να φάω όσο ήθελα. Αυτό με έκανε αισθανθώ ότι κάπου υπάρχει ένα είδος παγίδας. Γιατί πώς θα έχανα βάρος, αν δεν κρατούσα ένα μέτρο όσο αφορούσε την ποσότητα; Έτσι άρχισα από μόνη μου να μετράω τις μερίδες, ώστε να μην πέσω στην παγίδα και πάρω κιλά. Αφού λοιπόν περιόρισα τις μερίδες, κάτι που δεν με δυσόλεψε, άρχισα να περιορίζω και τις εξόδους μου, κάτι που με δυσκόλεψε αρκετά. Καταρχάς θέλω να επισημάνω, ότι πριν αρχίσω την Παλαιολιθική Δίαιτα, πήγαινα συχνά για φαγητό στα αγαπημένα μου εστιατόρια, όταν όμως ξεκίνησα το πείραμα οι έξοδοι μου περιορίστηκαν. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό δεν μπορούσα να φάω ό,τι ήθελα και επίσης δεν ήταν εύκολο να βρω φαγητά που πληρούσαν τις συστάσεις της Δίαιτας. Αποφάσισα να μένω τα Σαββατόβραδα στο σπίτι για να αποφεύγω τους πειρασμούς. Ήταν η πιο δύσκολή επιλογή που έκανα, με σκοπό να πετύχει το πείραμα μου. Μόνο όταν ένιωσα ότι δεν θα παρεκτρεπόμουν, προς το τέλος του μήνα, επέτρεψα στον εαυτό μου να βγει μια με δυο νύχτες. Μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν η ρουτίνα που είχα συνηθίσει και που έπρεπε να αλλάξω. Για παράδειγμα πριν κοιμηθώ συνήθιζα να πίνω ένα μπολ γάλα με δημητριακά και μέλι. Πλέον δε μπορούσα να καταναλώσω ούτε γάλα μα ούτε δημητριακά και έτσι έτρωγα φρούτα. Από τη μια μου έκανε καλό όλο αυτό, διότι αύξησα την κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών, από την άλλη μου έλειπε πολύ η βραδινή μου συνήθεια και περίμενα με ανυπομονησία να τελειώσει το πείραμα ώστε να πίνω και πάλι γάλα αλλά και να τρώω τις αγαπημένες μου τροφές. Όταν έφτασε το πείραμα προς το τέλος, διαπίστωσα ότι αποκόμισα και κάποια θετικά από όλη αυτή τη δοκιμασία. Για παράδειγμα σταμάτησα να λαχταρώ τα γλυκά, δεν λέω ότι ήταν εύκολο και ότι δεν τα αναζητούσα, όμως με τον καιρό συνήθισα τη απώλεια τους. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα. Και όταν τελικά ολοκλήρωσα τις 30 ημέρες, ζυγίστηκα και είχα χάσει 3 κιλά, οφείλω να ομολογήσω ότι η χαρά μου ήταν μεγάλη. Συμπερασματικά: Δεν νομίζω ότι η Παλαιολιθική Δίαιτα είναι μια εύκολη οδός για την απώλεια βάρους, γιατί η αλλαγές είναι πολλές και απότομες. Παρόλα αυτά η αλήθεια για το αν αυτή η δίαιτα είναι αποτελεσματική βρίσκεται κάπου στη μέση. Όσοι υποστηρίζουν την Παλαιολιθική Δίαιτα ισχυρίζονται πως μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια κιλών, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο επιστημονικό δεδομένο που να υποστηρίζει αυτή τη θεωρία. Επίσης, η απαγόρευση ολόκληρων ομάδων τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά, μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για την υγεία. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια διατροφή που έχει ζωική προέλευση μπορεί να επιβαρύνει το λιπιδαιμικό προφίλ και να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, κυρίως όταν εφαρμόζεται στη σημερινή εποχή.



Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη δίαιτα έχει και κάποια οφέλη, όπως για παράδειγμα ότι βασίζεται στην κατανάλωση κρέατος ελεύθερης βοσκής. Και όπως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο τα ζώα ελεύθερης βοσκής έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Επιπλέον, το γεγονός ότι απαγορεύει την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, μας βοηθάει να απαλλαγούμε από τρόφιμα που είναι επιβλαβή για την υγεία. Διαβάζοντας τα παραπάνω, ίσως η Παλαιολιθική Δίαιτα θα μπορούσε να αποτελέσει διατροφική επιλογή για κάποιες εβδομάδες, αρκεί να συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν την αρχίσετε. Τέλος, αν πάσχετε από κάποιο χρόνιο νόσημα καλό είναι να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. koolnews loading…

