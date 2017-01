Το gadget για κινητά που θα σε «σώσει» από τον πολυλογά συνάδελφο

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ειδικά αν, εκτός αυτού, έχεις και κάποιον στο σπίτι που να μιλάει πολύ δυνατά στο τηλέφωνο (και να μην το καταλαβαίνει) με αποτέλεσμα να μην μπορείς να χαλαρώσεις… ο συνδυασμός αυτός λοιπόν κάνει τα πράγματα κόμη χειρότερα. Αυτά σκέφτηκαν και οι ειδικοί και δημιούργησαν ένα gladget για τους πολυλογάδες που μοιάζει με… φίμωτρο, αλλά έχει πιο εξελιγμένη λειτουργία. Στόχος της συσκευής με το όνομα Hushme είναι να συγκαλύψει τις τηλεφωνικές συνομιλίες των διπλανών σας με άλλους πιο ευχάριστους ήχους. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία ασύρματη συσκευή που τοποθετείται γύρω από το λαιμό και καλύπτει το στόμα όποιου μιλάει, κάνοντας την φωνή του να μην ακούγεται τόσο δυνατά. Με το Hushme όχι μόνο δεν ενοχλείτε ο άλλος από τις φωνές σου, αλλά και εσύ κρατάς την ομιλία σου ιδιωτική, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να βγαίνεις έξω για να μιλήσεις! Η συσκευή δένει γύρω από τον λαιμό και κλείνει μπροστά από το στόμα. Κάθε φορά που σε παίρνουν τηλέφωνο, μπορείς να επιλέξεις τι προτιμάς να ακούγεται πάνω από την φωνή σου. Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούν να συγκαλύψουν την φωνή σου όπως ο ήχος του ανέμου, της βροχής, του πιθήκου, του σκίουρου κτλ… Χάρη, λοιπόν, στο ενσωματωμένο μικρόφωνο που υπάρχει στο εσωτερικό της μάσκας μπορείς εσύ να μιλάς κανονικά και οι γύρω σου να μην ακούν τι λες. Και ενώ η συσκευή γύρω από το λαιμό σου επικεντρώνεται στο να μην ακούν οι γύρω σου τι λες, τα ακουστικά στα αυτιά επιτρέπουν να ακούς καθαρά εκείνον που σου μιλάει, μειώνοντας τους εξωτερικούς ήχους- παρεμβολές. iefimerida







