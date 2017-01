Το νέο (γυναικείο) τζιν είναι το «παντελόνι του μπαμπά» -Φόρα το σωστά

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Εχει χαρακτηριστεί ως «dad trousers», το «παντελόνι του μπαμπά» και μέχρι το τέλος του χειμώνα αλλά και την Άνοιξη που έρχεται θα το βλέπουμε συνέχεια.



Κάποιοι το ξέρουν και ως «khaki» αλλά έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ως chino. Είναι το παντελόνι που οι fashion bloggers λένε ότι θα επάξιος αντικαταστάτης του blue jean. Τα chinos είναι τα παντελόνια από σκληρό, ανθεκτικό ύφασμα σε γήινα χρώματα. Άνετα, χωρίς πιέτες, με κάθετες τσέπες. Ο ορισμός του «neutral American classic». Είναι ένα από τα αγαπημένα, κλασικά items των ανδρών αλλά κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις γυναικείες προτιμήσεις. Οι γυναίκες το φορούν στις καθημερινές τους εμφανίσεις και μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιστάσεις. O συνδυασμός τους δεν θα σας δυσκολέψει, φοριέται τόσο εύκολα όσο ένα jean. Σύμφωνα με την Vogue και το Μοda Operandi μπορούν να τα αντικαταστήσουν στις επιλογές των γυναικών. Τα είδαμε σε επιδείξεις μόδας για την Ανοιξη και το Καλοκαίρι του 2017 να κλέβουν τις εντυπώσεις. Binx Walton και Karlie Kloss τα επέλεξαν για τις καθημερινές τους εμφανίσεις «επηρεάζοντας» τα fashion girls. Το «khaki» πήρε το όνομά του από το «khak» που σημαίνει «χώμα» ή «χρώματα της σκόνης», εξού και το μπεζ- καφέ χρώμα του. Αν ανοίξετε την ντουλάπα του συντρόφου σας μπορεί να το δείτε μπροστά σας. Τολμήστε να το φορέσετε και να κάνετε τη διαφορά. Είτε στο γραφείο, είτε στη βόλτα, θα σας κολακέψει και θα δώσει άλλο αέρα στην εμφάνισή σας.



Συμβουλές για τα φορέσετε: Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να το φορέσετε, αλλά πριν επιλέξετε τον κατάλληλο σκεφτείτε το στιλ που θέλετε να υιοθετήσετε. Δηλαδή αν θέλετε η εμφάνισή σας να δείχνει casual ή πιο formal, θα προσαρμόσετε ανάλογα και τα παπούτσια (Sneakers, γόβες, loafers) και τα αξεσουάρ που θα το συνοδέψουν. Mπορεί να συνδυαστεί με σακάκι ή jacket ή με τοπ σε οποιοδήποτε χρώματα (striped είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή). Και όσο θα προχωράμε προς την Άνοιξη τόσο τα χρώματα θα γίνονται πιο φωτεινά. To παντελόνι αυτό δεν αγαπά το «φορτωμένο» στιλ. Πολλά κοσμήματα, υπερβολή. Το look θα πρέπει να δείχνει και να είναι απλό για αφήσει η εμφάνισή σας το κομψό αποτύπωμά της. bovary loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 14th, 2017 at 17:37 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.