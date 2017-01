Συναγερμός στην Ευρώπη: Ερχεται πιστόλι σε σχήμα… smartphone

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Συναγερμός έχει σημάνει σε όλες τις αστυνομικές αρχές της Ευρώπης για το νέο όπλο που μοιάζει σε μέγεθος και σχήμα με smartphone.



Το όπλο, σύμφωνα με το Business Insider το συγκεκριμένο όπλο είναι ιδανικό για συγκάλυψη, καθώς κρύβει ένα πιστόλι 38 χιλιοστών, το οποίο διπλώνει για να μοιάζει με smartphone. Μέχρι στιγμής διατίθεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο αναμένεται σύντομα να εισαχθεί και να ξεκινήσει να πωλείται παράνομα και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους Τimes το πιστόλι έχει ήδη 12.000 προπαραγγελίες, κοστίζει 395 δολάρια ή 375 ευρώ και το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει η αποστολή του στην Ευρώπη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017.



Η βελγική αστυνομία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής μετά την έξαρση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Ευρώπη, έχει εκδώσει προειδοποίηση, καθώς αναμένει ότι θα ξεκινήσει η παράνομη εισαγωγή του στη γηραιά ήπειρο. Μάλιστα, τον Ιούλιο που πέρασε, ένας επιβάτης προσπάθησε να περάσει ένα αντίστοιχο όπλο στο Εσσεξ της Βρετανίας, ωστόσο τον σταμάτησε η Αστυνομία. iefimerida loading…

