Σούπερ Λίγκα: Τα βλέμματα στο αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο

Ιανουάριος 14th, 2017

Στην εξ αναβολής 11η αγωνιστική



Το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, η οποία είχε αναβληθεί το Νοέμβριο με απόφαση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της ΕΠΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαϊδης». Δύσκολη αποστολή θα έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός στα Χανιά κόντρα στον τοπικό Πλατανιά, ενώ η -δεύτερη της βαθμολογίας- Ξάνθη θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει στη Λάρισα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής: ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1

15:00 Ηρακλής-Κέρκυρα (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

17:15 Βέροια-Λεβαδειακός (Δημ. Στάδιο Βέροιας)

19:30 Πλατανιάς-Ολυμπιακός (Δημ. Γήπεδο Περιβολίων)





ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1

15:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ (AEL FC Arena)

17:15 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός (Γηπ. «Θ. Κολοκοτρώνης»)

17:15 Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα (Ξάνθη Arena)

19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (Γηπ. «Απ. Νικολαϊδης»)

19:30 Ατρόμητος-Πανιώνιος (Δημ. Στάδιο Περιστερίου) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 14 12-1-1 7-1-0 5-0-1 32-6 37

2. Ξάνθη 14 7-4-3 2-2-2 5-2-1 17-13 25

3. Πανιώνιος 14 7-4-3 3-2-2 4-2-1 19-11 25

4. Παναθηναϊκός 14 7-4-3 5-0-1 2-4-2 18-9 25

5. ΠΑΣ Γιάννινα 14 6-4-4 3-2-2 3-2-2 17-13 22

6. ΑΕΚ 14 5-6-3 3-5-0 2-1-3 21-13 21

7. Ατρόμητος 14 6-3-5 3-0-3 3-3-2 15-18 21

8. ΠΑΟΚ 14 7-2-5 4-1-2 3-1-3 19-11 20

9. Πλατανιάς 14 5-5-4 4-2-1 1-3-3 13-15 20

10. Παναιτωλικός 14 4-4-6 3-1-3 1-3-3 17-16 16

11. Αστέρας Τρίπολης 14 4-3-7 3-2-1 1-1-6 14-21 15

12. Κέρκυρα 14 3-4-7 3-2-3 0-2-4 9-17 13

13. ΑΕΛ 14 3-4-7 3-2-2 0-2-5 14-21 13

14. Λεβαδειακός 14 3-3-8 3-2-3 0-1-5 12-26 12

15. Βέροια 13 1-5-7 0-4-2 1-1-5 6-22 8

16. Ηρακλής 13 1-4-8 1-2-3 0-2-4 9-20 7

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς



