Σούπερ Λίγκα: Κανείς δεν χ-άρηκε στα Περιβόλια, νίκη ελπίδας για Βέροια -Αναβολή στο Καυτανζόγλειο

Ιανουάριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 στα Περιβόλια, ωστόσο, ο Πλατανιάς ήταν αυτός που πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά, κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι (2-2) και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.



Η αυλαία της 11ης (εξ αναβολής) αγωνιστικής άνοιξε με τον αγώνα Βέροια – Λεβαδειακός (2-0), όπου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να… ελπίζουν στην παραμονή. Το σημαντικότερο ματς της αγωνιστικής διεξάγεται την Κυριακή στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Στο μεταξύ, μετά τον αγώνα ΑΕΛ – ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή, αναβλήθηκε κι εκείνος ανάμεσα στον Ηρακλή και την Κέρκυρα, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής: ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1

Ηρακλής-Κέρκυρα (Καυτανζόγλειο Στάδιο) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Βέροια-Λεβαδειακός 2-0

Πλατανιάς-Ολυμπιακός 2-2



ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1

15:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ (AEL FC Arena) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

17:15 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός (Γηπ. «Θ. Κολοκοτρώνης»)

17:15 Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα (Ξάνθη Arena)

19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (Γηπ. «Απ. Νικολαϊδης»)

19:30 Ατρόμητος-Πανιώνιος (Δημ. Στάδιο Περιστερίου)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Ολυμπιακός 38 -15αγ.

Ξάνθη 25

Πανιώνιος 25

Παναθηναϊκός 25

ΠΑΣ Γιάννινα 22

ΑΕΚ 21

Ατρόμητος 21

Πλατανιάς 21 -15αγ.

ΠΑΟΚ 20

Παναιτωλικός 16

Αστέρας Τρίπολης 15

Κέρκυρα 13

ΑΕΛ 13

Λεβαδειακός 12 -15αγ.

Βέροια 11 -14αγ.

Ηρακλής 7 -13αγ.

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς



δολ,αμπε

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 14th, 2017 at 23:03 and is filed under Super League, ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.