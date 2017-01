Ποιο τραγούδι είναι η νο1 επιτυχία στο ελληνικό ΥouΤube;

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Δεν έχει κλείσει καλά καλά έναν χρόνο από όταν αναρτήθηκε το επίσημο βίντεο κλιπ του στο YouTube και όμως αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία στην Ελλάδα για το 2016.



Το τραγούδι των Knock Out «Όταν πονάω το γλεντάω» έχει σχεδόν 24.000.000 εκατομμύρια θεάσεις και σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.ytcharts.com στην παρούσα φάση βρίσκεται στη τέταρτη θέση με τα περισσότερα views όλων των εποχών στη χώρα μας. Στην υπογραφή των στίχων και της μουσικής βρίσκεται ο Zanis Blasin (μέλος των Knock Out), ενώ έχει ήδη δοθεί η ζητούμενη άδεια για διασκευές στη Σερβία και το Ισραήλ. Το συγκρότημα στο μεταξύ, ετοιμάζει νέο τραγούδι, το οποίο όπως λέγεται δε θα έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Ακούστε την επιτυχία τους «Όταν πονάω το γλεντάω»:



