«Πλαστικό» χρήμα: Στο αφορολόγητο οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και τηλέφωνα

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μην καθυστερήσει άλλο η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για το πλαστικό χρήμα, φαίνεται να κάνει πίσω και να συμβιβάζεται με τη λύση να συνυπολογίζονται στις δαπάνες για την εξασφάλιση του αφορολογήτου, και οι δαπάνες για λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κινητής τηλεφωνίας.



Το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι δαπάνες αυτές θα εξαιρεθούν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως επειδή πολλά σούπερ μάρκετ δέχονται πλέον και πληρωμές λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να διαχωρίσουν στα στοιχεία που αποστέλουν στο υπουργείο Οικονομικών ποιες πληρωμές με «πλαστικό χρήμα» αφορούν αγορές καταναλωτικών ειδών και ποιες εξόφληση λογαριασμών. Το πρόβλημα για την ώρα φαντάζει άλυτο, λένε οι ίδιες πηγές, και το δίλημμα που είχαν στο υπουργείο για να προχωρήσουν στην έκδοση των αποφάσεων που εκκρεμούν ήταν είτε να μη γίνονται δεκτές καν δεκτές οι πληρωμές σε σούπερ-μάρκετ (κάτι που θα δημιουργούσε αναστάτωση) ή να γίνονται δεκτές όλες οι πληρωμές των ΔΕΚΟ και τηλεφωνίας (για λόγους ισότητας για τους υπόλοιπους που εξοφλούν λογαριασμούς μέσω τραπέζης). Μέχρι να βρεθεί τεχνικά η κατάλληλη λύση και για να μην τεθεί σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα των πληρωμών μέσω τραπέζης, στο οικονομικό επιτελείο κλίνουν προς την επιλογή για τον πρώτο εφαρμογής του νέου συστήματος να γίνονται δεκτές και οι πληρωμές με κάρτες των λογαριασμών ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνου, όπου και όπως και αν αυτές γίνονται. Απορρίπτουν δε την λύση να μην «μετράνε» οι πληρωμές σε σούπερ μάρκετ ως πολιτικά «αυτοκτονική» για την κυβέρνηση.



Από το 2018 όμως, θα πρέπει να έχει βρεθεί τρόπος διαχωρισμού των πληρωμών αυτών, όταν γίνονται στα σούπερ-μάρκετ, ώστε τελικώς να εξαιρούνται από αυτές που γίνονται δεκτές από την εφορία. koolnews loading…

